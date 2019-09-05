Об этом «Клоопу» сообщил его пресс-секретарь Майрамбек Омурбаев.

«Аманбай Кайыпович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Мне неизвестна причина и когда именно он написал заявление [об уходе]», — сказал Омурбаев.

Первоначально новости об отставке Аманбая Кайыпова появились вечером 4 сентября — СМИ сообщили об этом со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, на его должность могут назначить нынешнего мэра Нарына Эмиля Алымкулова.

Однако утром 5 сентября в администрации Кайыпова эти новости изначально опровергли и заявили, что чиновник «официально на работе».

Пресс-служба правительства пока никак не комментировала отставку Кайыпова.

Чиновник подал в отставку на фоне скандала вокруг школы в контейнерах, которую открыли в нарынском селе Кенеш.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы