Парламентарий Насыр Мусаев отказался от депутатских полномочий. В Жогорку Кенеше Мусаев представлял фракцию «Кыргызстан».

В пресс-службе Центризбиркома «Клоопу» сообщили, что члены комиссии рассмотрят обращение Мусаева о сдаче мандата завтра, 6 сентября.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сообщил информагентству 24.kg, что Мусаев решил снять с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья.

«Он пропускал много [заседаний парламента], и в марте фракция обращалась в профильный комитет с просьбой решить вопрос о лишении Мусаева мандата», — сказал Баатырбеков.

Депутаты обсуждали вопрос о лишении Мусаева статуса депутата еще в апреле. Но тогда они не смогли прийти к единому мнению.

Насыр Мусаев принес присягу и стал депутатом в апреле 2018 года. Заведующий секретариатом фракции «Кыргызстан» Аманкул Токтогулов сообщил, что с тех пор Мусаев не посетил ни одно заседание парламента.