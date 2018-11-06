Российские власти решили амнистировать нарушителей миграционного законодательства по просьбе властей Кыргызстана. В 2015 году в России уже проводили подобные меры, но тогда из «черного списка» вышли меньше людей, чем ожидалось.

По данным посольства Кыргызстана в России, сейчас в «черном списке» ГУВМ находятся 70 тысяч кыргызстанцев. Чаще всего они туда попадают из-за нарушения сроков пребывания в стране.

Пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России Гульбарчын Байымбетова объяснила журналисту «Клоопа», что кыргызстанцы обязаны зарегистрироваться в миграционной службе в течение 30 суток со дня въезда в Россию, однако зачастую они не делают этого из-за незнания закона.

«Таких [случаев] очень много. Если [кыргызстанцы] нарушили [порядок пребывания в России], а потом где-то зарегистрировались и ходят на работу по этой регистрации, то они рискуют попасть в “черный список”. Поскольку было нарушение сроков пребывания», — сказала Байымбетова.