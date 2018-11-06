В России с 16 октября по 10 декабря действует миграционная амнистия для граждан Кыргызстана. Ей могут воспользоваться те, кто нарушил порядок пребывания в стране или попал в «черный список» Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) при МВД России.
Почему это происходит?
Российские власти решили амнистировать нарушителей миграционного законодательства по просьбе властей Кыргызстана. В 2015 году в России уже проводили подобные меры, но тогда из «черного списка» вышли меньше людей, чем ожидалось.
По данным посольства Кыргызстана в России, сейчас в «черном списке» ГУВМ находятся 70 тысяч кыргызстанцев. Чаще всего они туда попадают из-за нарушения сроков пребывания в стране.
Пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России Гульбарчын Байымбетова объяснила журналисту «Клоопа», что кыргызстанцы обязаны зарегистрироваться в миграционной службе в течение 30 суток со дня въезда в Россию, однако зачастую они не делают этого из-за незнания закона.
«Таких [случаев] очень много. Если [кыргызстанцы] нарушили [порядок пребывания в России], а потом где-то зарегистрировались и ходят на работу по этой регистрации, то они рискуют попасть в “черный список”. Поскольку было нарушение сроков пребывания», — сказала Байымбетова.
Кто может рассчитывать на амнистию, а кто — нет?
Вы можете получить амнистию, если:
• Два и более раза совершили административные правонарушения — неправильно перешли дорогу, нарушили правила дорожного движения, неправильно припарковались и так далее;
• Ездили в Россию по делам, просрочили требования страны по срокам пребывания, но вернулись в Кыргызстан.
Вам не дадут амнистию, если:
• Причина вашего попадания в «черный список» — это дача ложных сведений о себе или цели своего пребывания в России;
• Вы работаете в международной неправительственной организации, чье присутствие в России признано «нежелательным». Это, например, фонды американского филантропа Джорджа Сороса, «Национальный фонд в поддержку демократии», «Европейская Платформа за Демократические Выборы». Неясно, как именно сотрудники «нежелательных» неправительственных организаций попадают в «черный список» ГУВМ;
• Вас выдворили из России по решению или постановлению суда;
• Вас уличили в использовании подложных документов.
Я нахожусь в «черном списке» миграционной службы. Как понять, что меня оттуда убрали?
Вы можете проверить свой статус на въезд в Россию на портале Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Кыргызстанцы, которых уже удалили из «черного списка», могут вновь въехать в Россию с 1 ноября.
Если вам, согласно требованиям выше, должны открыть въезд в Россию, но вы все еще видите свою фамилию в черном списке, то, возможно, до вас еще не дошла очередь.
Гульбарчын Байымбетова советует периодически заходить на сайт и проверять статус на въезд, так как ГУВМ периодически обновляет данные.
Исключение из «черного списка» не означает списание штрафов за правонарушения. Их все равно придется погасить (если, конечно, они есть).
Я находился в России дольше, чем разрешено. Мне дадут амнистию?
Если за это время вы не попали в «черный список», то да. Вы можете избежать ответственности за просрочку, если успеете выехать из России до 10 декабря. Потом вы сможете снова вернуться.
Но ГУВМ может отказать вам в амнистии, если вас ищет полиция или вы не исполнили постановление суда, которое обязывало вас покинуть страну.