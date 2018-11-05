Парень повесился на Иссык-Куле после обвинений в краже скота. Его родные считают, что милиция выбила из него признание

18-летнего Эрмека Касымова нашли повешенным на дереве на окраине его родного села Бору-Баш в Иссык-Кульской области 22 октября.
Местная милиция говорит, что за несколько дней до этого Эрмек украл трех баранов у односельчанки, продал их за 12 тысяч сомов на рынке в Караколе, а на вырученные деньги купил подарок своей девушке на день рождения — смартфон.
По словам пресс-секретаря областного отделения МВД Сталбека Усубакунова, Касымов сам признался в краже скота, поэтому на него завели уголовное дело.
Отец погибшего Нурлан Асанбеков записал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором изложил свою версию событий. Он утверждает, что милиционеры задержали его сына, избили и заставили признаться в краже баранов.
По словам Асанбекова, сотрудники милиции вымогали «70 тысяч сомов за прекращение уголовного дела в отношении сына, в противном случае обещали подкинуть наркотические вещества и закрыть его».
Отец погибшего утверждает, что у него есть свидетели, которые могли бы подтвердить, что его сын не совершал кражу скота. По его словам, деньги на телефон Эрмек мог накопить — он полгода работал чабаном.
Усубакунов называет обращение Асанбекова «недостоверной информацией».
«Асанбеков ни одним словом в своем видеообращении не упомянул, что его сын был найден повешенным. [Это еще раз говорит о неправдивости] высказанных фактов», — написал пресс-секретарь.
Девушка Эрмека утверждает, что переписывалась с ним в последний раз 21 октября — за день до его смерти. Он написал, что не крал баранов, телефон купил на свои деньги, а его «на пустом месте опозорили перед семьей» его девушки.
«На следующей день, 22 октября, чабаны нашли [его] повешенным на дереве в поле. Не верю доводам милиции, которые обвиняют его в краже, он не такой. Мы с ним дружили более двух лет», — цитирует ее издание Turmush.
По заявлению отца погибшего, прокуратура Ак-Суйского района и областная служба безопасности СВД начали проверку по факту смерти Касымова.