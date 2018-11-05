У журналистов «Клоопа» есть очень важное и простое правило — мы никогда не обсуждаем важную или конфиденциальную информацию через WhatsApp, а уж тем более через Facebook Messenger.

Почти у всех сотрудников редакции есть Telegram, но и ему мы не доверяем, и используем лишь для личного пользования, а также для ведения каналов. К примеру, каналы в Telegram есть у со-основателя «Клоопа» Бектура Искендера и главного редактора Эльдияра Арыкбаева. Можете подписаться.

Тем не менее, если журналисту нужно обсудить что-то важное, то ему стоит использовать только одно приложение для связи с редактором — мессенджер Signal. Он доступен по этой ссылке для смартфонов и компьютеров.

Внешне Signal ничем не отличается от других мессенджеров. Интерфейс приложения очень схож с WhatsApp или Telegram, поэтому проблем с тем, как разобраться в работе Signal у вас не будет. И звонить с его помощью тоже можно.