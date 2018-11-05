У журналистов «Клоопа» есть очень важное и простое правило — мы никогда не обсуждаем важную или конфиденциальную информацию через WhatsApp, а уж тем более через Facebook Messenger.
Почти у всех сотрудников редакции есть Telegram, но и ему мы не доверяем, и используем лишь для личного пользования, а также для ведения каналов. К примеру, каналы в Telegram есть у со-основателя «Клоопа» Бектура Искендера и главного редактора Эльдияра Арыкбаева. Можете подписаться.
Тем не менее, если журналисту нужно обсудить что-то важное, то ему стоит использовать только одно приложение для связи с редактором — мессенджер Signal. Он доступен по этой ссылке для смартфонов и компьютеров.
Внешне Signal ничем не отличается от других мессенджеров. Интерфейс приложения очень схож с WhatsApp или Telegram, поэтому проблем с тем, как разобраться в работе Signal у вас не будет. И звонить с его помощью тоже можно.
Особенности Signal
• Функция самоуничтожающихся сообщений
При обсуждении очень конфиденциальной информации вы можете установить время, после которого все сообщения с вашим собеседником автоматически удалятся. Эта функция подойдет вам, если вы волнуетесь, что ваши сообщения могут прочитать незнакомые люди и использовать эту информацию с целью шантажа.
• Блокировка создания скриншотов
Разработчики Signal позаботились о том, чтобы у злоумышленников не было возможности сделать скриншот ваших чатов. Если вы включите функцию запрета на создание скриншотов внутри приложения, то обезопасите себя от того, что ваша информация попадет в чужие руки. Однако не забывайте, что переписку на экране можно просто сфотографировать на другое устройство.
• Блокировка автоматического набора слов
Signal может блокировать автосохранение слов, которые вы часто набираете. Это нужно для того, чтобы посторонние люди, завладев вашим телефоном, не могли узнать, какие слова вы используете.
• Код безопасности
Если у вас есть сомнения, что с вами общается нужный вам человек, в Signal есть функция проверки собеседника. Вы можете сравнить специальный QR-код с аналогичным тому, что есть у вашего собеседника и убедиться, что именно он вел с вами диалог.
• Сквозное шифрование
Signal передает сообщения с помощью технологии сквозного сообщения. Все фотографии, аудио, видео и другие файлы шифруются с помощью специального ключа, который есть только у отправителя и получателя. Таким образом, третьи лица не смогут каким-либо образом прочитать, либо проверить то, что передают между собой два человека в защищенном чате.
Почему не WhatsApp?
Справедливости ради стоит заметить, что и WhatsApp, и Telegram также используют функцию сквозного шифрования. Однако WhatsApp проигрывает из-за влияния на него фейсбука — в 2017 году компания оказалась в центре скандала из-за утечки данных 50 млн пользователей.
Еще одним показателем ненадежности WhatsApp стало интервью одного из основателей компании Брайана Эктона. Он рассказал, что руководство фейсбука искало пути монетизации мессенджера — например, собирать данные пользователей, несмотря на сквозное шифрование, и делиться ею с рекламодателями.
После этого Эктон объявил об уходе из компании, а затем вложил 50 млн долларов в Signal. Кстати, совсем недавно стало известно, что фейсбук тестирует рекламу в приложении и она может появиться в разделе «Статус».
Telegram же предлагает пользователю функцию «Секретного чата». Вот как сами разработчики приложения его описывают: «Это означает, что только вы и ваш собеседник сможете прочитать ваши сообщения. Никто не сможет их перехватить или расшифровать, включая нас, персонал Telegram».
Основное отличие секретных чатов от обычных в том, что сообщения в этом чате хранятся на устройствах пользователей, а не на серверах Telegram. К тому же, из них нельзя направить сообщения другим пользователям. Если вы сделаете выход из аккаунта в Telegram, то все секретные чаты удалятся.
Редакторы: Дмитрий Мотинов, Рустам Халимов