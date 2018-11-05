Шадиев разослал кыргызским СМИ заявление о том, что его незаконно лишили депутатского мандата, а уголовные дела против него носят политический характер.

В тексте Шадиев пишет, что не высылал никакого заявления в Центризбирком о сложении депутатских полномочий, а его «однопартийцев ввели в заблуждение».

«Полагаю, [моих однопартийцев] просто использовали, подсунув состряпанную кем-то в Бишкеке фальшивку. При этом понимаю ситуацию и не держусь за мандат», — говорится в заявлении.

Уголовные дела против себя Шадиев назвал «политизированными, сфабрикованными и абсолютно беспочвенными». Он утверждает, что законно пересек границу Кыргызстана, а заявления ГКНБ о незаконном пересечении границ называет «блефом».

«В интересах безопасности себя и своей семьи, я был вынужден покинуть Кыргызстан. Я покинул [страну] через государственную границу как гражданин, я имел право это делать», — говорится в письме.

В свою очередь, лидер парламентской фракции «Бир Бол», членом которой был Шадиев, Алтынбек Сулайманов назвал это письмо «враньем» и заявил, что экс-депутат вводит в заблуждение и ЦИК, и Жогорку Кенеш.

«Он прислал нам заявление, а почему сейчас отрицает, я не понимаю. Мы копию представили в ЦИК, и на этом основании Аскарбек Шадиев лишен мандата» — сказал Сулайманов агентству 24.kg.

5 ноября зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что комиссия лишила Шадиева мандата на основании решения фракции «Бир Бол».