Бывший депутат кыргызского парламента Аскарбек Шадиев заявил, что его незаконно лишили депутатского мандата. По его словам, в Центризбирком пришло «фальшивое» заявление об отказе от депутатства, подписанное его именем.
Шадиев разослал кыргызским СМИ заявление о том, что его незаконно лишили депутатского мандата, а уголовные дела против него носят политический характер.
В тексте Шадиев пишет, что не высылал никакого заявления в Центризбирком о сложении депутатских полномочий, а его «однопартийцев ввели в заблуждение».
«Полагаю, [моих однопартийцев] просто использовали, подсунув состряпанную кем-то в Бишкеке фальшивку. При этом понимаю ситуацию и не держусь за мандат», — говорится в заявлении.
Уголовные дела против себя Шадиев назвал «политизированными, сфабрикованными и абсолютно беспочвенными». Он утверждает, что законно пересек границу Кыргызстана, а заявления ГКНБ о незаконном пересечении границ называет «блефом».
«В интересах безопасности себя и своей семьи, я был вынужден покинуть Кыргызстан. Я покинул [страну] через государственную границу как гражданин, я имел право это делать», — говорится в письме.
В свою очередь, лидер парламентской фракции «Бир Бол», членом которой был Шадиев, Алтынбек Сулайманов назвал это письмо «враньем» и заявил, что экс-депутат вводит в заблуждение и ЦИК, и Жогорку Кенеш.
«Он прислал нам заявление, а почему сейчас отрицает, я не понимаю. Мы копию представили в ЦИК, и на этом основании Аскарбек Шадиев лишен мандата» — сказал Сулайманов агентству 24.kg.
5 ноября зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что комиссия лишила Шадиева мандата на основании решения фракции «Бир Бол».
Премия Айтматова, побег из Кыргызстана и международный розыск
В Кыргызстане против бывшего вице-премьера завели сразу три уголовных дела. Первое завели еще в апреле — Шадиева подозревают в присвоении премии Айтматова в 2017 году.
По версии следствия, тогда Аскарбек Шадиев распорядился выделить 2 млн сомов на выплату премии Айтматова, хотя знал, что ее не будут присуждать. Эти деньги получил Арсен Закиров — завотделом комитета по международным делам и обороне парламента.
В конце апреля Шадиев бежал из Кыргызстана. Госкомитет нацбезопасности считает, что он вброд пересек реку на границе Кыргызстана и Таджикистана, из Таджикистана улетел в Москву, а оттуда — в Нью-Йорк.
В июне ГКНБ возбудил на Шадиева еще одно уголовное дело — по незаконному пересечению границы. Сейчас бывший вице-премьер находится в международном розыске.
В июле на Шадиева завели еще одно уголовное дело — его обвинили в отмывании денег.