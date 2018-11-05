Диссертации кыргызских ученых снова появились в открытом доступе. Но поиск по ним усложнили

Теперь сайт архива с диссертациями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) требует авторизацию через логин и пароль, а найти научную работу только по имени ее автора невозможно. ВАК закрыл доступ к кыргызским диссертациям в июле — после того, как в них стали находить плагиат.

Доступ к архивам диссертаций вновь открыли 1 ноября, сообщил ВАК в интервью изданию «Акипресс». По словам представителей комиссии, они поменяли структуру базы данных, удалили повторяющиеся записи и повысили защиту файлов диссертаций.

Пока не совсем понятно, как изменения на сайте помогли повысить защиту диссертаций — ВАК оказался недоступен для комментариев на момент публикации этого материала.

Но точно можно сказать, что доступ к архивам стал более ограниченным: диссертации теперь нельзя искать только по имени автора — надо обязательно вводить отрасль науки, что усложняет поиск диссертации, если тема работы неизвестна.

Появилась также обязательная авторизация через логин и пароль для доступа к архивам, но регистрация на сайте не занимает много времени.

Комиссия закрыла доступ к диссертациям в июле 2018 года. Это произошло после серии публикаций в СМИ о плагиате в научных работах кыргызских ученых. Его обнаружило российское сообщество «Диссернет», занимающееся поиском плагиата в диссертациях.

Заимствования нашли в трудах известных кыргызских чиновников — экс-вице мэра Бишкека Эркинбека Исакова, депутата парламента Акылбека Жапарова и бывшего замглавы МВД Бактыбека Алымбекова.

Ранее глава комиссии Бакыт Тыналиева обещала, что база данных с диссертациями будет открыта в ноябре. Она объяснила это тем, что специалисты комиссии хотели защитить научные труды от списывания, но не уточнила, каким образом.

«Сейчас мы проводим профилактические работы над базой данных, чтобы защитить ее от списывания. Потому что, когда мы просмотрели отчет “Диссернета”, оказалось, что списывают с наших же диссертаций, с нашей же базы данных. Как закончатся эти профилактические работы, я обещаю вам, что в ноябре мы откроем базу данных, и она опять станет прозрачной», — сказала Тыналиева.

Большинство из разоблаченных «Диссернетом» ученых отрицают факт плагиата в своих диссертациях. Бывший вице-мэр Эркинбек Исаков — единственный, кто обратился в комиссию с просьбой лишить его ученой степени. По словам Бакыт Тыналиевой, процедура лишения еще не закончена.

Соавтор: Метин Джумагулов

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