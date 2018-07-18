На новом сайте ВАКа нет доступа к диссертациям кыргызских авторов

Высшая аттестационная комиссия Кыргызстана закрыла доступ к диссертациям на своем сайте, после того, как российское сообщество «Диссернет» стало находить плагиат в научных работах кыргызских авторов. В самой комиссии отказываются давать комментарии и отвечать на запросы по плагиату в диссертациях.

С начала июня нельзя скачать или прочитать диссертации на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Кыргызстана, которая присваивает ученые степени и создает диссертационные советы для защиты научных работ.

Ранее, на сайте ВАКа было опубликовано более 1000 научных работ кыргызских авторов по ссылке vak.kg/lib, однако с начала июня эта база недоступна.

Сам сайт ВАКа обновлен, но доступ к старой версии портала все еще открыт. Тем не менее, сейчас на нем доступны только авторефераты диссертаций.

Согласно «Положению о порядке присуждения ученых степеней», комиссия обязана публиковать автореферат и саму диссертацию на своем сайте после того, как она принята к защите.

Журналисту «Клоопа» не удалось получить комментарий ВАКа на момент публикации материала.

Доступ к диссертациям закрыли после того, как российское сообщество «Диссернет» совместно с журналистами «Клоопа» обнаружило плагиат в диссертации доктора юридических наук Нонны Розахуновой.

Позже «Клооп» опубликовал материал о том, что значительная часть работы вице-мэра Бишкека Эркинбека Исакова была скопирована. Исаков сообщил кыргызским СМИ, что подал заявление в ВАК о лишении его ученой степени.

Однако ВАК отказался комментировать это, так как ее председатель Бакыт Тыналиева запретила это.

«Мы ничего сказать не можем. [Тыналиева] сама находится в трудовом отпуске. Мы подчиняемся приказу и никак не можем прокомментировать», — заявили в ВАК.

Юристы компании «Прецедент» дважды отправляли запрос с просьбой предоставить доступ ко всем диссертациям, а также прокомментировать плагиат в диссертациях ученых.

Однако на оба запроса в комиссии не ответили по существу, сославшись на то, что они были оформлены неверно.