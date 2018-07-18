Канатбек Исаев выходит из здания суда. Фото: Бермет Исаева

Бишкекский городской суд постановил отпустить депутата Канатбека Исаева под домашний арест. Он провел в СИЗО почти 10 месяцев из-за обвинений в «подготовке беспорядков».

О решении Бишкекского горсуда стало известно 18 июня. Исаев находился под арестом в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности с сентября 2017 года — всего он пробыл там почти 10 месяцев.

Канат Исаев решением суда освобожден под домашний арест pic.twitter.com/FDejhetwHR — Azattyk Media (@AzattykMedia) July 18, 2018

Депутата задержали 30 сентября 2017 года. Его обвинили в подготовке беспорядков в случае проигрыша кандидата Омурбека Бабанова на президентских выборах в октябре. Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, который и стал президентом.

Исаев отрицал все обвинения и называл себя невиновным, а Бабанов, который проиграл на выборах и уехал из страны, заявил, что Исаева арестовали из-за поддержки, которую тот ему оказывал.

Канатбек Исаев также проходил фигурантом еще одного уголовного дела о незаконной передаче муниципальной земли в Токмаке в частную в 2010 году. Его признали виновным и приговорили к 12 годам тюрьмы, однако в июне Бишкекский городской суд переквалифицировал статью дела из «Коррупции» в «Злоупотребление должностными полномочиями». По новой статье срок давности преступления уже истёк, поэтому дело прекратили.

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