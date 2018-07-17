Почему стало больше уголовных дел против кыргызских депутатов? Объясняем в четырех абзацах

Шестой созыв кыргызского парламента отработал лишь половину своего срока, а уже 11 депутатов стали фигурантами уголовных дел. Если так пойдет и дальше, нынешний созыв может побить рекорд по количеству дел на депутатов — его поставил предыдущий парламент.

Из пяти уже отработавших созывов парламента больше всего депутатов-фигурантов уголовных дел было в пятом созыве. Тогда за пять лет к уголовным делам привлекли 15 парламентариев.

Больше уголовных на депутатов стали открывать в 2012 году — примерно в это же время вступили в силу поправки в Уголовный кодекс.

Как так получилось?

В последние шесть лет к ответственности можно привлекать больше коррупционеров — с 2011 по 2013 годы в Уголовный кодекс Кыргызстана добавили несколько статей, связанных с коррупцией.

По закону, генпрокурор обязан получать разрешение парламента на возбуждение уголовных дел на депутатов. Но, если речь идет об особо тяжком преступлении, это разрешение ему не нужно. Депутатов очень часто привлекают по статье «коррупция», которая как раз и относится к особо тяжким.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в течение всей своей работы говорил, что борется с коррупционерами. При Атамбаеве фигурантами уголовных дел стали 24 депутата. Как минимум пятеро из них заявляли, что дела против них носят политический характер. Например, осужденный за взятку оппозиционер Омурбек Текебаев отрицает свою вину и называет уголовное дело против него «политическим заказом» властей.

Преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков заявил, что до него власти неэффективно боролись с коррупцией и эту борьбу надо усилить. За полгода его президентства два депутата стали фигурантами уголовных дел. Кроме этого, Омурбек Бабанов — главный конкурент Жээнбекова на президентских выборах 2017 года — стал в это время фигурантом второго уголовного дела. В марте Бабанова обвинили «в подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков». Бывший политик назвал обвинения «абсурдными».

А теперь расскажем о некоторых из этих уголовных дел подробнее.

Аскарбек Шадиев. Время перейти эту реку вброд

Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

Последние громкие дела связаны с бывшим вице-премьером и депутатом от фракции «Бир Бол» Аскарбеком Шадиевым. На него завели два уголовных дела: первое еще в апреле, а второе — в июне.

По первому делу Шадиева обвиняют в «Злоупотреблении полномочиями». По версии следствия, чиновник знал о том, что в 2017 году не будут присуждать премию имени Чингиза Айтматова, но все равно подписал документ с просьбой выделить на нее два миллиона сомов.

Второе дело на депутата ГКНБ завел из-за «незаконного пересечения госграницы». По информации спецслужб, депутат покинул страну еще конце апреля сразу после заведения на него первого уголовного дела — перешел вброд пограничную реку в Лейлекском районе.

Кроме того, в конце июня Генпрокуратура завела еще одно дело — по легализации и отмыванию преступных доходов. В нем фигурирует Шадиев и члены его семьи, но пока в нем у депутата нет статуса подозреваемого или обвиняемого.

Что с ним стало: По версии ГКНБ, в конце апреля (за день до возбуждения уголовного дела) Шадиев вброд пересек границу с Таджикистаном, оттуда вылетел в Россию, а потом улетел в США.

Осмонбек Артыкбаев. Из СИЗО в больницу

Фото: СДПК

Депутата от фракции СДПК Осмонбека Артыкбаева обвиняют в том, что он, будучи министром энергетики, заключил невыгодный контракт в $386 млн с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ Бишкека. ГКНБ задержал его в начале июня и водворил в СИЗО.

Генпрокуратура обвиняет Артыкбаева еще и в том, что он вместе с другими чиновниками энергосектора не требовал от китайской компании необходимых технических документов — например, технико-экономическое обоснование.

Что с ним стало: Артыкбаева госпитализировали из СИЗО ГКНБ в больницу, где его должны прооперировать.

Канатбек Исаев. «Захват власти» во имя Бабанова

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Депутат от фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев был фигурантом двух уголовных дел.

По первому уголовному делу о незаконной передаче земли в Токмаке из муниципальной в частную Исаева осудили на 12 лет лишения свободы.

Но в конце июня горсуд Бишкека переквалифицировал статью дела из «Коррупции» в «Злоупотребление должностными полномочиями». По новой статье срок давности преступления уже истёк — дело прекратили и других его фигурантов отпустили.

В сентябре 2017 года, накануне президентских выборов, Исаева арестовали из-за «подготовки захвата власти и организации массовых беспорядков», которые якобы произошли бы в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

В начале июля 2018 года Первомайский райсуд Бишкека вернул это дело на доследование.

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