Генпрокуратура отказала в пересмотре дела Текебаева

Генеральная прокуратура Кыргызстана отказала юристам партии «Ата-Мекен» в пересмотре дела ее лидера Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. В ноябре 2017 года Верховный суд признал его виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Юристка партии Таалайкуль Токтакунова сообщила журналисту Kloop.kg, что генпрокуратура отказала в пересмотре дела осужденного политика 11 июня.

«Мы не согласны с этим решением и будем обжаловать его в суде», — добавила она.

Сейчас Омурбек Текебаев находится в заключении. В ноябре 2017 года Верховный суд Кыргызстана осудил Текебаева в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

По версии следствия, после получения денег Текебаев, который тогда был замглавы Временного правительства, должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Текебаева с российским бизнесменом познакомил Алексей Модин — доверенное лицо Маевского в Кыргызстане.

Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако после примененной амнистии срок Текебаеву сократили до четырех с половиной лет.

Новые обстоятельства в деле Текебаева

В середине мая четыре депутата парламента потребовали пересмотреть дело Текебаева, поскольку, по их словам, в нем «появились новые обстоятельства, которые доказывают невиновность оппозиционера».

Например, во время дачи показаний Маевский в суде рассказал, что он встречался с Текебаевым в его 306-м кабинете здания Временного правительства, а также в этно-комплексе «Супара» 13 мая 2010 года.

По словам депутата Натальи Никитенко, Текебаев не мог встретиться с Маевским в 306 кабинете, поскольку этот кабинет занимал не Текебаев, а Алмазбек Атамбаев, бывший тогда первым замглавы Временного правительства.

Также, говорит Никитенко, Текебаев не мог прийти на встречу с Маевским в «Супару» — в тот день он находился на конституционном совещании.

«Модин и Маевский неоднократно говорили, что встреча была в гостинице “Хаятт” с 6 до 9 часов вечера. Затем, когда стало известно, что Текебаев с 5:30 до 9 часов вечера был на совещании, данные вдруг поменялись — [по их словам,] встреча была в послеобеденное время в этно-комплексе “Супара”», — добавила депутат.

Еще одна несостыковка, на которую указывает Никитенко — это организация встречи Маевского с Текебаевым Дуйшенкулом Чотоновым, который был тогда министром чрезвычайных ситуаций.

По версии следствия, Чотонов организовал встречу кыргызского политика и российского бизнесмена в «Супаре» 13 мая. Но, по данным «Кыргызаэронавигации», Чотонов вылетел в Ош 13 мая в 11:21 утра.

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