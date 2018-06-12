Данные из открытых источников подтверждают его слова:

• По информации из реестра коммерческих предприятий Таджикистана, компанией «Анбат» владеет Ассоциация международных автоперевозчиков Республики Таджикистан (АВВАТ). (Компания также указана в списке членов организации.) При этом в реестре нет данных о владельцах самой АВВАТ, однако ассоциация зарегистрирована по тому же адресу, где находится штаб-квартира «Фароз».

• В качестве директора «Анбат-Сервис» в реестре фигурирует Абдумумин Абдусамадов, который в январе 2018 года принимал участие в инвестиционном совете под председательством президента Рахмона. Абдусамадов представлял принадлежащее «Фароз» предприятие «Точиквнештранс».

• Ихтиёр Чалолов, указанный как последний директор «Анбат-Сервис», возглавлявший фирму до ее закрытия в 2017 году, также является директором компании «Точинаклиет» — еще одного подразделения «Фароз», занятого транспортными услугами. Когда журналисты OCCRP задали представителям «Точиквнештранса» вопрос об их связи с Ассоциацией АВВАТ, те заявили, что их фирму учредила АВВАТ, хотя в действительности фирма входит в структуру «Фароз».

• На официальном сайте АВВАТ (aiatt.tj) контакты по вопросам регистрации совпадают с контактными данными с сайта предприятия «Точиквнештранс» (tvt-terminal.tj), которым, напомним, владеет «Фароз».

• Подборка фотографий на странице «Фароз» в Facebook посвящена футбольному турниру между разными командами, представляющими структуры компании, в том числе «Анбат-Сервис».

• В англоязычной версии сайта свободной экономической зоны «Пяндж», где была зарегистрирована «Анбат» и где она одно время хотела построить транспортный терминал, говорится, что компания принадлежит СП «Ассоциация «Фароз» — AIATT» (ANBAT). (Примечательно, что в русскоязычной версии сайта эта информация отсутствует.)

Как рассказал Гадоев, еще возглавляя «Фароз», Кувватов основал под эгидой компании ассоциацию «Анбат», чтобы защищать интересы таджикских перевозчиков от посягательств криминальных группировок из соседней Киргизии, которые вымогали деньги у водителей транзитного транспорта. Гадоев также добавил, что «Анбат-Сервис» была учреждена в структуре ассоциации «Анбат» с целью организовать на границе специальные базы для водителей, где были бы мини-отели, услуги ремонтных мастерских и другое. Однако, по его словам, китайские инвесторы, вначале заинтересованные в проекте, вышли из него, когда Кувватова выдавили из «Фароз».