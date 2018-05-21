Кыргызские парламентарии потребовали пересмотреть дело осужденного за взятку лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, потому что в его деле появились «новые обстоятельства». Что известно?

Верховный суд Кыргызстана в ноябре 2017 года признал Омурбека Текебаева виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

По версии следствия, после получения денег Текебаев, который тогда был замглавы Временного правительства, должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Текебаева с российским бизнесменом познакомил Алексей Модин — доверенное лицо Маевского в Кыргызстане.

Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако после примененной амнистии срок Текебаеву сократили до четырех с половиной лет.

Четыре депутата парламента 15 мая потребовали пересмотреть дело Текебаева, потому что в нем появились «новые обстоятельства, которые доказывают невинность» оппозиционера.

Что это за обстоятельства?

Маевский и отель «Хаятт»

Маевский заявлял на суде во время дачи показаний, что проживал в отеле «Хаятт», когда прилетел в Кыргызстан в августе 2010 года.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко заявила, что Маевский не мог быть в Кыргызстане в тот период, когда Текебаев якобы с ним встречался.

«”Хаятт” дал данные, что в отеле останавливался совсем другой человек под похожей фамилией. […] Маевский не пересекал границу», — сказала Никитенко.

Встреча в правительственном кабинете

Во время следственного эксперимента Модин указывал на кабинет, в котором он и Маевский якобы встречались с Текебаевым. Кабинет находился в здании, где в 2010 году заседало Временное правительство.

По словам Никитенко, у партии «Ата-Мекен» появились документы, что этот кабинет занимал не Текебаев, а Алмазбек Атамбаев, который тогда был первым заместителем главы Временного правительства Розы Отунбаевой.

«На запрос пришел ответ от управления делами президента, что кабинет 306, [на который указывал Модин], занимал первый заместитель главы Временного правительства. Это официальная информация, она подтверждена», — сообщила депутат.

Встреча в этно-комплексе «Супара»

Маевский рассказал на суде, что самая важная встреча с Текебаевым произошла 13 мая 2010 года в этно-комплексе «Супара» недалеко от Бишкека.

Однако Никитенко заявила, что Маевский и Модин не могли встречаться с Текебаевым в этно-комплексе, потому что политик тогда был на конституционном совещании.

«Модин и Маевский неоднократно говорили, что встреча была в гостинице “Хаятт” с 6 до 9 часов вечера. Затем, когда стало известно, что Текебаев с 5:30 до 9 часов вечера был на совещании, данные вдруг поменялись — встреча была в послеобеденное время в этно-комлексе “Супара”», — добавила депутат.

По ее словам, в суд не вызывали владельцев «Супары» Табылды Эгембердиева и Жаныл Турганбаеву, которые могли бы подтвердить, что 13 мая 2010 года Текебаев не посещал этно-комплекс.

Кроме того, суд 26 сентября 2017 года отправил запрос мобильному оператор «Нур Телеком», чтобы понять, где находился телефон Модина в тот день, но, не дождавшись ответа, вынес приговор.

Компания «Нур Телеком» отправила полный ответ 6 октября, где сказано, что телефон Модина 13 мая 2010 года находился в центре Бишкека.

«Эти данные должны были передать в Верховный суд, но Бишкекский горсуд скрыл информацию», — сказала Никитенко.

Организатор решающей встречи

По версии следствия, Дуйшенкул Чотонов, который тогда был министром чрезвычайных ситуаций, организовал встречу Текебаева с Маевским 13 мая. Но по данным «Кыргыз Аэронавигации», Чотонов вылетел в Ош 13 мая в 11:21 утра.

«Чотонова ожидали в Оше. Он там находился несколько дней по регулированию тяжелой на тот момент ситуации. Как он мог организовывать какую-то частную встречу, находясь при этом в Оше?» — добавила Никитенко.

Миллион долларов

Маевский и Модин заявляли, что привезли в Кыргызстан миллион долларов двумя частями. По словам Мирлана Жээнчороева, депутата от фракции «Республика — Ата-Журт», это является контрабандой и на Маевского должны были возбудить дело по этому факту.

По мнению депутатов, если Текебаева признали виновным и осудили, то и Маевский с Модиным должны были понести наказание как соучастники преступления.

Депутаты подадут заявление в Генпрокуратуру о пересмотре дела Текебаева.

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