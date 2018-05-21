Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что судебную реформу в стране нужно ускорить. Он уже уволил 66 судей, и считает, что при отборе судьи должна проверяться его декларация о доходах и расходах, а также морально-этическое поведение. Что происходит?

Жээнбеков заявил на заседании Совета безопасности 17 мая, что нужно ускорить судебную реформу, потому что люди продолжают жаловаться на несправедливость судов.

«Когда я встречаюсь с народом, очень часто люди мне рассказывают о вопиющих фактах нарушения прав граждан со стороны коррумпированных, несправедливых судей. 70 процентов обращений, которые поступают в мой адрес также касаются этой проблемы», — заявил он.

По его словам, большая часть судей, которые не соблюдали этическое поведение, уже ушли со своих должностей.

«В судебных органах произошли изменения судебных кадров. Большая часть судей, не соблюдающих этическое поведение, ушли с должностей. Но после нового отбора не уменьшились жалобы со стороны граждан в отношении судей. Это касается всех уровней судов», — сказал Жээнбеков.

Президент считает, что отбор кадров на должность судьи должен быть тщательным, качественным и справедливым.

«Чтобы работать на должности судьи, отбор должен сопровождаться тщательными проверками деклараций о доходах и расходах кандидата, качества его работы, морально-этического поведения. На этом основании должен быть создан профессиональный судебный корпус с высокими моральными принципами», — сказал он.

Увольнение судей

Жээнбеков начал увольнять судей уже в первый месяц своей работы — в середине декабря 2017 года.

Большинство из них — 54 человека — президент уволил по истечению сроков их полномочий. 10 человек из числа уволенных ушли по собственному желанию, один — по достижению предельного возраста и одна судья уволена из-за нарушения судейской этики.

В Кыргызстане действует 72 суда, где работают 447 судей. По закону, президент назначает судей в первый раз сроком на 5 лет, а в последующем — до достижения предельного возраста. Для судей Верховного суда предельный возраст составляет 70 лет, для судей местных судов — 75 лет.

Какие дела вели уволенные судьи?

Среди уволенных оказалась Лилия Фахритдинова, которая в 2015 году принимала решение по делу газеты и онлайн-издания «Вечерний Бишкек». Тогда газета по решению суда перешла под контроль бывшего совладельца издания Александра Рябушкина, а значительная часть редакции издания уволилась.

Другой уволенный судья Шералы Жакыпбаев принимал решение по делу правозащитника Азимжана Аскарова в 2011 году. Аскарова признали виновным в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве» во время этнического конфликта в Джалал-Абадской области в 2010 году. Правозащитник свою вину не признает.

Единственная судья, которую Жээнбеков уволил из-за нарушения судебной этики — это Гульчехра Оморова, которая работала в Октябрьском райсуде Бишкека. Президент уволил Оморову по предложению дисциплинарной комиссии, куда с жалобой обратилась замгенпрокурора Людмила Усманова.

По сведениям Усмановой, Оморова после судебного процесса общалась в кабинете с истцом — бывшим прокурором Нарынской области Жаныбеком Салиевым. Тем самым, как утверждает генпрокуратура, бывшая судья нарушила судебную этику.

Однако Оморова, в свою очередь, утверждает, что истец зашел к ней внезапно и выгнать его она не могла. Мать Гульчехры Оморовой Максуда на своей странице в фейсбуке написала, что увольнение ее дочери связано с оправдательным приговором Салиеву. Максуда Оморова заявила, что своим решением ее дочь нарушила «указания Белого дома».

Оморова известна тем, что в 2017 году рассматривала один из исков экс-президента Алмазбека Атамбаева против учредителя онлайн-издания «Заноза» Нарына Айыпа. Оморова вынесла решение в пользу Атамбаева и обязала Айыпа опубликовать опровержение, а также выплатить истцу компенсацию в 6 млн сомов.

Судебная реформа Атамбаева

Алмазбек Атамбаев, бывший тогда президентом Кыргызстана, на заседании Совета по судебной реформе в 2013 году

Жээнбеков, так же как и Атамбаев, называет самыми главными целями своей работы борьбу с коррупцией и реформирование судебной системы.

В 2012 году Атамбаев создал совет по реформированию судебной системы, а в 2017 году он подвел итоги его работы. За время правления Атамбаева обновили четыре кодекса и разработали три новых: Административно-процессуальный, Кодекс о нарушениях и Кодекс о проступках. Все они вступят в силу в январе 2019 года.

Тогда Атамбаев также заявил об обновлении судейского корпуса.

«Мы решительно избавились от многих судей, о которых говорилось много плохого. […] Сейчас ситуация другая, судейский корпус обновился. Пришли новые люди, с другими ценностями. В то же время в обществе продолжается недовольство в адрес судей и отмечается, что судебная система остается одной из проблемных сфер. Но заложена прочная основа реформ в сфере», — заявлял он.

Тогда президент обновил две трети судей — он назначил 263 новых судьи, уголовные дела возбудили более чем на 20 судей.

Однако критики судебной реформы Атамбаева считают, что во время его президентства судебная ветвь власти стала подконтрольной государству.

Соавтор: Анна Капушенко