СМИ: Вице-мэр Бишкека Исаков откажется от ученой степени из-за плагиата в диссертации

Эркинбек Исаков. Фото: Страница Исакова в фейсбуке

Издание «Вечерний Бишкек» сообщило, что Эркинбек Исаков уже отправил в Высшую аттестационную комиссию заявление с требованием лишить его ученой степени. Ранее российское сообщество «Диссернет» обвинило Исакова в плагиате научной работы, которую тот защитил в 2010 году.

В интервью «Вечернему Бишкеку» вице-мэр заявил, что уже подал заявление в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) с просьбой лишить его ученой степени.

«Я отправил в ВАК заявление с просьбой по собственному желанию лишить меня ученой степени. И мы с научным руководителем собираемся подготовить новую научную работу, которая будет соответствовать всем самым строгим требованиям», — сказал Исаков и добавил, что председатель ВАКа Бакыт Тыналиева поддержала это решение.

В приемной ВАКа не смогли подтвердить или опровергнуть это — там сказали, что комментировать это запретила лично Тыналиева.

«Председатель сможет прокомментировать эту информацию только когда вернется из трудового отпуска в конце августа, а пока я вам ничем помочь не смогу», — сказала сотрудница приемной.

Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с Эркинбеком Исаковым напрямую. В его приемной эту информацию тоже не смогли подтвердить, объяснив это тем, что Исаков находится в зарубежной командировке. В пресс-службе мэрии комментировать информацию об отказе Исакова от ученой степени также отказались, сказав, что это «его личное дело».

В начале июля российское сообщество «Диссернет» нашло плагиат в научной диссертации Эркинбека Исакова, которую тот защитил в апреле 2010 года.

Всего в работе Исакова 181 страница, и на 140 из них специалисты «Диссернета» нашли плагиат. Источниками заимствования стали работы экс-главы Дагестана Магомедсалама Магомедова и преподавательницы Самарского государственного технического университета Марины Гараниной.

После этого Исаков назвал заимствования в своей диссертации «нормальными», однако пообещал обратиться в Высшую аттестационную комиссию.

О плагиате в диссертации Исакова читайте подробнее здесь

«Диссернет» существует с 2013 года. Его участники ищут плагиат в научных работах. Когда волонтеры проекта находят совпадения в двух работах, они проверяют, какая из них вышла позже (а значит, содержит плагиат), и визуализируют заимствования.

В России несколько сотен ученых потеряли свои степени после того, как «Диссернет» выявил в них плагиат. Среди политиков, уличенных «Диссернетом» в плагиате, были депутат российской Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской городской думы Владимир Платонов.

Абубакирова лишили ученой степени решением российского ВАКа в 2015 году, а Платонов после скандала отказался от своей степени сам.