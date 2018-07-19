В 2018 году российское сообщество «Диссернет», которое занимается поиском плагиата в научных работах, расширило географию своей работы — оно начало проверять научные работы в Таджикистане и Кыргызстане.

Первым кыргызским чиновником, в работе которого сообщество нашло плагиат, стал вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков — на 140 из 181 страницах его диссертации обнаружили откровенное копирование.

Местами плагиат коснулся целых страниц текста. При чем зачастую в работе Исакова просто заменено слово «Дагестан» на слово «Кыргызстан», при этом все численные данные остаются такими же, как в оригинале — в диссертации Магомедсалама Магомедова, бывшего главы Дагестана.

После публикации о плагиате в диссертации Исакова стало известно, что он решил отказаться от своей ученой степени.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин рассказал журналисту «Клоопа» Метину Джумагулову, почему сообщество заинтересовалось именно Кыргызстаном и как оно ищет плагиат в научных работах.

Андрей Заякин

Что такое «Диссернет» и ради чего он работает?

«Диссернет» существует с 2013 года и с тех пор ищет плагиат в диссертациях. Хотя сам Заякин говорит, что часто сообщество сталкивается даже не с плагиатом. «Разные люди, называющиеся учеными, просто переклеивают титульные листы чужих работ», — возмущается он.

Одними из главных целей «Диссернета» Заякин называет «очистку академического сообщества от торговли учеными степенями» и «изучение публичных людей» (в основном, депутатов российской Госдумы). Позже сообщество стало больше изучать людей, торгующих диссертациями и учеными степенями.

«Вскоре мы поняли, что гораздо интереснее ловить не депутатов, а профессоров, которые много лет торговали учеными степенями. В своем нынешнем виде проект преимущественно настроен на откапывание и разорение гнезд диссероделов», — объясняет Заякин.

За время существования «Диссернета» его члены изучили 25 тысяч диссертаций и нашли в 8 тысячах из них плагиат — из-за этого примерно 200 человек лишилось своих ученых степеней.

Среди самых громких диссертантов, в работах которых сообщество нашло плагиат, Заякин перечисляет депутата Госдумы России Ришата Абубакирова, председателя Мосгордумы Михаила Платонова, проректора РГСУ Галину Жукову и замгубернатора Саратовской области Александра Соловьева.

Сооснователь «Диссернета» объясняет, что сообщество не проверяет все диссертации подряд, а заведомо ищет плагиат там, где его будет много.

«Мы целенаправленно ищем там, где “растет”. Принцип куста — мы проверяем определенных личностей, всех их аспирантов, всех, кто у них защищался в одном диссовете, и предполагаем, что будет 20-50-100 диссертаций с фактом подлога. Мы выдираем этот куст — людей, опутанных коррупционными связями. Это массовое явление», — рассказывает он.

По его словам периодически «Диссернет» требуют закрыть — люди, связанные с российской Высшей аттестационной комиссией.

«Мы для них — осиновый кол. Очень неприятно глотать осиновый кол, им не нравится наше присутствие, и они постоянно делают нам гадости, но пока это ограничивается только публичными истериками», — говорит он.

Как сообщество ищет плагиат в диссертациях?

Сначала с помощью интернет-поисковиков и системы «Антиплагиат» ищут совпадение частей текста диссертации с другими текстами в интернете. После того, как нашли возможный источник плагиата, нужно выяснить, когда появился этот текст. Если раньше, чем изучаемая диссертация — значит, плагиат действительно мог быть.

Потом два текста сравнивают. Сначала это делается автоматически, и это сравнение вычитывает волонтер. Он проверяет, чтобы компьютер не ошибся. После того, как волонтер вычитал таблицу, исправил все ошибки, отбросил все корректные цитаты, «Диссернет» получает проверенную таблицу с визуализацией совпадений текста. Так она выглядит в случае с диссертацией вице-мэра Эркинбека Исакова:

Номера в таблице — это номера страниц диссертации, на каждый из них можно кликнуть и посмотреть, какие именно части текста на странице скопированы:

Слева — текст диссертации Исакова, а справа — бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова

«Сделав сравнение текста, мы выясняем, что у данных людей нет совместных работ. Для этого мы глядим в авторефераты и диссертанта, и его источника. Если совместных работ нет, то совпадения скорее всего являются плагиатом. Но мы должны проверить еще одну вещь — не стал ли сам диссертант жертвой кражи его более ранних текстов. Не было ли у автора больших трудов и книг, монографий по данной теме, которые могли быть списаны третьими лицами, так что мы бы сделали неверные выводы, что наш диссертант — плагиатор, в то время как он сам — жертва плагиата», — рассказывает Заякин.

После этого диссертацию изучают на фальсификацию научных данных.

«Это гораздо страшнее, чем плагиат. Берем диссертацию, посвященную кондитерской промышленности, заменяем везде слово “шоколад” на слово “мясо”, при этом все данные остаются неизменными. Теперь это означает, что полученные “результаты” — это не результаты, это выдумка, фикция. Это не является результатом наблюдения, эксперимента, статистики. Это художественная литература», — объясняет сооснователь «Диссернета».

Он добавляет, что сообщество нашло довольно много диссертаций кыргызстанцев, где было сделано именно так — например, слово «Россия» из оригинального текста диссертант просто менял на слово «Кыргызстан», не меняя никаких данных и выводов.

Заякин подчеркивает, что экспертизу «Диссернета» может повторить любой, кто умеет читать и знает дорогу в библиотеку.

«Экспертиза полностью проверяема», — говорит он.

Почему «Диссернет» заинтересовался Кыргызстаном и Таджикистаном?

Главная причина — доступность научных работ из Кыргызстана и Таджикистана. Таджикистан подчиняется российской Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и диссертации из этой страны были доступны в российской государственной библиотеке.

«А потом пришла в голову мысль: “А что по соседству?”. Мы искали, есть ли открытые архивы диссертаций и можно ли их проанализировать. Благо, такое оказалось в Кыргызстане. Ключевым фактором стала доступность ваших диссертаций», — рассказывает Заякин.

Примечание: После того, как «Диссернет» стал находить плагиат в кыргызских диссертациях, Высшая аттестационная комиссия Кыргызстана закрыла доступ к базе диссертаций на своем сайте.

Сейчас «Диссернет» нашел плагиат примерно в 30 работах кыргызских ученых — все они в течение месяца появятся на сайте сообщества. Пока что самый крупный чиновник из них — вице-мэр Эркинбек Исаков.

«После поступка Исакова я фантастически удивляюсь тому, как вы построили то, что мы в России упустили», — говорит Заякин.

Что за поступок Исакова и что в нем удивительного?

После выхода материала «Клоопа» о плагиате в работе Исакова СМИ сообщили, что вице-мэр Бишкека обратился в ВАК с просьбой лишить его ученой степени.

Сама аттестационная комиссия и пресс-служба мэрии пока не прокомментировали это сообщение. Эксперты «Диссернета» в свою очередь поприветствовали поступок Исакова.

«Я очень рад, что Кыргызстан сумел построить такое общество, что крупный чиновник, пойманный на плагиате, признал ошибку и сумел выйти из ситуации, практически сохранив лицо. Конечно, в идеале он должен был уйти с должности. Но для меня самое главное, что Исаков признал, что он списал свою работу. В этом нет ничего постыдного. Признать свою ошибку — это здорово», — считает Заякин.

По правилам «Диссернета», если кыргызский ВАК официально лишит вице-мэра степени, экспертизу диссертации Исакова на сайте сообщества уничтожат.

Кто финансирует «Диссернет»?

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