В Москве задержали сооснователя проекта «Диссернет» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.
По данным издания «Новая газета. Европа», его обвинили в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Наказание по этой статье варьируется от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до восьми лет.
Издание сообщает, что дело возбудили из-за перевода 1000 рублей в адрес Фонда борьбы с коррупцией, который в России в июне 2021 года признали «экстремистской организацией». Основатель ФБК – российский оппозиционер Алексей Навальный. В марте его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Сам политик называет все дела против него политическими.
«Новая газета. Европа» пишет, что Заякина задержали 28 августа. В тот же день в его доме провели обыск. Ночь он провел в изоляторе временного содержания.
29 августа состоялось заседание суда, где журналисту избрали меру пресечения. Судья удовлетворил ходатайство следствия: запретил Заякину выходить из дома с 20 до 8 утра, общаться с людьми об этом деле, вести переписку и пользоваться телефоном и интернетом.
«Диссернет» и Кыргызстан
Сообщество «Диссернет» работает с 2013 года. Оно проводит экспертизы кандидатских и докторских диссертаций. В сообщество входят профессиональные российские и зарубежные ученые, а также журналисты, гражданские активисты и волонтеры.
В 2020 году «Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 работающих на тот момент и отставных российских судей. В том же году после публикации «Диссернета» о плагиате в его диссертации своей должности лишился замглавы Минздрава России Сергей Краевой.
Нарушения в диссертациях «Диссернет» находил и у других российских чиновников. К примеру, в поле зрения сообщества была диссертация бывшего министра культуры Владимира Мединского. Однако Высшая аттестационная комиссия (ВАК) России сохранила за ним докторскую степень по истории.
«Диссернет» в 2018 году помогал находить нарушения в научных работах кыргызских чиновников. Первым таковым стал тогдашний вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.
В июле 2018 года журналисты «Клоопа» опубликовали материал о том, что Исаков скопировал свою кандидатскую диссертацию с работ экс-главы Дагестана и преподавательницы Самарского государственного технического университета.
В работе, которую Исаков защитил еще в 2010 году, плагиат обнаружили на 140 страницах из 181. После выхода материала «Клоопа» чиновник объявил, что подал заявление в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени.
«Диссернет» находил плагиат и в докторской диссертации нынешнего главы Кабмина Акылбека Жапарова. По данным проекта, большую часть текста Жапаров скопировал с трудов кыргызского ученого Шайлообека Мусакожоева. Сам Жапаров обвинения в плагиате отрицал и говорил, что не совершал плагиата, потому что заимствовал данные из своих же прошлых работ.
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