«Диссернет» и Кыргызстан

Сообщество «Диссернет» работает с 2013 года. Оно проводит экспертизы кандидатских и докторских диссертаций. В сообщество входят профессиональные российские и зарубежные ученые, а также журналисты, гражданские активисты и волонтеры.

В 2020 году «Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 работающих на тот момент и отставных российских судей. В том же году после публикации «Диссернета» о плагиате в его диссертации своей должности лишился замглавы Минздрава России Сергей Краевой.

Нарушения в диссертациях «Диссернет» находил и у других российских чиновников. К примеру, в поле зрения сообщества была диссертация бывшего министра культуры Владимира Мединского. Однако Высшая аттестационная комиссия (ВАК) России сохранила за ним докторскую степень по истории.

«Диссернет» в 2018 году помогал находить нарушения в научных работах кыргызских чиновников. Первым таковым стал тогдашний вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.

В июле 2018 года журналисты «Клоопа» опубликовали материал о том, что Исаков скопировал свою кандидатскую диссертацию с работ экс-главы Дагестана и преподавательницы Самарского государственного технического университета.

В работе, которую Исаков защитил еще в 2010 году, плагиат обнаружили на 140 страницах из 181. После выхода материала «Клоопа» чиновник объявил, что подал заявление в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени.

«Диссернет» находил плагиат и в докторской диссертации нынешнего главы Кабмина Акылбека Жапарова. По данным проекта, большую часть текста Жапаров скопировал с трудов кыргызского ученого Шайлообека Мусакожоева. Сам Жапаров обвинения в плагиате отрицал и говорил, что не совершал плагиата, потому что заимствовал данные из своих же прошлых работ.

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