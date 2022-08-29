Национальный банк обязал коммерческие банки, операторов платежных систем, платежные организации и их агентов, имеющих мобильные приложения, внедрить для своих клиентов возможность оплаты через QR-код. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе финансового регулятора.

Так, 24 августа своим постановлением Нацбанк внес изменения в постановление «Об утверждении Правил проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код)». Согласно этому решению банки и операторы платежных систем обязаны внедрить оплату через QR-код до 31 декабря 2022 года.

В Нацбанке отметили, что такое решение принято в целях развития банковской и платежной инфраструктуры по приему платежей с использованием QR-кодов и создания единого платежного пространства.