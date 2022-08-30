Уважаемые читатели. В этом видео говорится, что Временное правительство аннулировало лицензию на разработку Жетим-Тоо в 2011 году. Однако Временное правительство существовало с весны по осень 2010 года. В видео также говорится, что Омурбек Текебаев является оппозиционером. Сейчас он занимает должность посла Кыргызстана в Германии.

На стыке Нарынской и Иссык-Кульской областей находится месторождение Жетим-Тоо, богатое на руду в десятки миллиардов долларов. Конечно же, такое место не может остаться без внимания властей и граждан. За последнюю неделю Жетим-Тоо стал предметом споров, причиной ареста и даже появления нового термина.

Рассказываем, что происходит вокруг месторождения Жетим-Тоо и почему о нем все говорят.