Заместитель прокурора Иссык-Кульской области попросил Иссык-Кульский областной суд отменить оправдательный приговор Каракольского городского суда в отношении правозащитника Камиля Рузиева. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в Facebook.

«Кубанычбек Муратбеков, ранее незаконно возбудивший уголовное дело в отношении меня, теперь просит отменить оправдательный приговор от 12 августа. Призывы ООН, Омбудсмена, Коалиции за равенство о прекращении уголовного преследования и эффективного расследования фактов пыток были проигнорированы», – написал Рузиев.

Каракольский городской суд Иссык-Кульской области оправдал правозащитника Камиля Рузиева по делу о подделке медицинской справки 12 августа. Рузиев рассказал, что суд оправдал его за отсутствием состава преступления.

По версии следствия, правозащитник якобы подделал документы, чтобы продлить сроки обжалования решения Каракольского горсуда по одному из дел, над которым он работал.

Дело Рузиева

Правозащитник Камиль Рузиев известен как глава правозащитной организации «Вентус». Еще 2015 году его подвергли пыткам сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он впредь не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Следователь Нурбек Токушев несколько раз угрожал жизни правозащитника. В итоге его уволили после того, как он угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову.

Токушева также обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Рузиев.

Правозащитник обратился в ГКНБ и прокуратуру с заявлением о расследовании угроз и пыток со стороны следователя. Однако правоохранительные органы ничего не предприняли. Тогда Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ за их бездействие.

29 мая 2020 года на выходе из суда в Караколе после заседания, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору, Рузиева задержали. Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых правозащитник подал иск.

Его водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что Рузиева подозревают в «мошенничестве» и подделке медицинских справок о лечении.

Хотя сам правозащитник настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали, и у него ослабло здоровье. Он сказал, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

Судебный процесс по делу Рузиева начался в сентябре 2020 года. К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела.

В начале июня 2020 года после суда, на котором правозащитника отпустили под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя людьми, интересы которых когда-то представлял Рузиев. На видео они обвинили его в якобы мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к тогдашнему полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Кыргызстанка заявила, что сотрудники ГКНБ «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.