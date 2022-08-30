Российская журналистка и блогерка Ксения Собчак расплатилась в Париже кыргызской банковской картой. Об этом у себя в Instagram сообщила она сама.

Она рассказала, что в магазине Galeries Lafayette ей отказались продавать чемодан из-за ее российского паспорта. Она зашла в другой отдел магазина, представилась несуществующим именем и оплатила свои покупки банковской картой из Кыргызстана

«Было неприятно конечно, но все это мелочи жизни. Дружбы, любви, взаимопомощи оказалось вокруг гораздо больше чем глупости и зла. И это самое главное», – написала она.

Скриншот: Ксения Собчак

Война в Украине и санкции

Более полугода прошло с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. При этом российские власти все это время называют это не войной, а «спецоперацией» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Западные страны, в том числе США, из-за вторжения ввели против России экономические санкции. Это сделало страну мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти, между тем, неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине.

В середине июля стало известно, что США включила Кыргызстан в список стран, через которые подсанкционные товары могут попасть в Россию и Беларусь.

Кроме Кыргызстана в этот список попали Грузия, Армения, Китай, Индия, Мексика, Израиль, Сербия, ЮАР, Тайвань, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Теперь все товары, поставляемые в Россию и Беларусь из этих стран, будут тщательно проверяться на предмет поставок санкционной продукции.

По мнению экспертов, если кыргызские компании или банки будут помогать в перевозке санкционных товаров в Россию, то это может стать причиной для введения санкций и в отношении Кыргызстана.

Читать по теме: США включили Кыргызстан в список транзитных стран для подсанкционных товаров. Чем это грозит стране?

Мы с Тамарой. Почему валюты Центральной Азии ходят за подсанкционным рублем