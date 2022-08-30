В Таласе суд приговорил бывшего инспектора ГУОБДД к 12 годам лишения свободы за убийство жены. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе Таласского горсуда.
О смерти 29-летней женщины стало известно 29 декабря 2021 года. Погибшую нашли у нее дома, с синяками на теле.
Факт зафиксировали в электронном журнале Таласского РОВД и начали досудебное производство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
3 января по подозрению в убийстве был задержан 33-летний муж погибшей, работающий в управлении по обеспечению дорожной безопасности.
Блогер Эртай Искаков в августе 2022 года опубликовал на своей странице в Instagram видео избиения погибшей. Он сообщал, что приговор оттягивают на протяжении 8 месяцев.
«Суды, оказывается, не выносят решение и затягивают дело. Не удивляйтесь, если завтра его отпустят или ему сократят наказание», – писал блогер.
Родные убитой также были недовольны тем, что решения суда по этому делу все еще нет.
«Прошло уже восемь месяцев. Мы обращались ко всем, вплоть до прокурора. Материалы и видео есть, почему его не арестовывают? Ведь есть все доказательства», – говорили они.
Убийство женщин в Кыргызстане
Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.
Самыми опасными странами в мире для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.
По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина.
Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;
- кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;
- кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;
- кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;
- кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;
- кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;
- кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;
- кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.