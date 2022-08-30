В Таласе суд приговорил бывшего инспектора ГУОБДД к 12 годам лишения свободы за убийство жены. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе Таласского горсуда.

О смерти 29-летней женщины стало известно 29 декабря 2021 года. Погибшую нашли у нее дома, с синяками на теле.

Факт зафиксировали в электронном журнале Таласского РОВД и начали досудебное производство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

3 января по подозрению в убийстве был задержан 33-летний муж погибшей, работающий в управлении по обеспечению дорожной безопасности.

Блогер Эртай Искаков в августе 2022 года опубликовал на своей странице в Instagram видео избиения погибшей. Он сообщал, что приговор оттягивают на протяжении 8 месяцев.

«Суды, оказывается, не выносят решение и затягивают дело. Не удивляйтесь, если завтра его отпустят или ему сократят наказание», – писал блогер.

Родные убитой также были недовольны тем, что решения суда по этому делу все еще нет.

«Прошло уже восемь месяцев. Мы обращались ко всем, вплоть до прокурора. Материалы и видео есть, почему его не арестовывают? Ведь есть все доказательства», – говорили они.

Убийство женщин в Кыргызстане

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Самыми опасными странами в мире для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина.

Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: