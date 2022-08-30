Жительницу Каракола избил муж и угрожал ей убийством. Об этом на своей странице в Instagram сообщил правозащитник Камиль Рузиев.
Он рассказал, что 25-летняя пострадавшая от насилия обратилась в Общественное объединение «Вентус» за помощью.
«Помогли пострадавшей пройти медосмотр по Стамбульскому протоколу, возбудить и расследовать уголовное дело, признать ее потерпевшей. Муж признался, что четыре раза избил свою супругу в нетрезвом состоянии. Обвинительный акт у прокурора Каракола», – сообщил Рузиев.
В УВД Иссык-Кульской области сообщили журналистке «Клоопа», что 15 августа девушка написала заявление в милицию. Факт зарегистрировали, назначили медэкспертизу и по ее результатам возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».
По данным УВД, 29 августа уголовное дело направили на рассмотрение в Каракольский городской суд.
Убийства женщин в Кыргызстане
В Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.
Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан — наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.
Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.
Адреса кризисных центров:
- Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0709710320;
- Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0772328960, 0322222965;
- Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0776281423;
- Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0776380777, 0322255 608;
- Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0550231329, 0322245976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0700257890, 0352250270;
- Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0557484713, 0342255885;
- Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;
- Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0372255084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, 0392251091, 0553835717;
- Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0709694550;
- Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0706 383 637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0702223535 — горячая линия, 0551733390.