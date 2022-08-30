Жительницу Каракола избил муж и угрожал ей убийством. Об этом на своей странице в Instagram сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

Он рассказал, что 25-летняя пострадавшая от насилия обратилась в Общественное объединение «Вентус» за помощью.

«Помогли пострадавшей пройти медосмотр по Стамбульскому протоколу, возбудить и расследовать уголовное дело, признать ее потерпевшей. Муж признался, что четыре раза избил свою супругу в нетрезвом состоянии. Обвинительный акт у прокурора Каракола», – сообщил Рузиев.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили журналистке «Клоопа», что 15 августа девушка написала заявление в милицию. Факт зарегистрировали, назначили медэкспертизу и по ее результатам возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

По данным УВД, 29 августа уголовное дело направили на рассмотрение в Каракольский городской суд.

Убийства женщин в Кыргызстане

В Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.

Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан — наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров: