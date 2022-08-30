В Бишкеке 30 августа прошел митинг в поддержку арестованных активистов Адилета Балтабая и Ырыса Жекшеналиева, а также против политических гонений.

Около 10 человек собрались у Дома правительства и потребовали у властей остановить политические преследования. Милиция, пришедшая на митинг, просила разойтись собравшихся. В противном случае активистов хотели арестовать за неподчинение.

Один из милиционеров зачитал постановление Первомайского райсуда о запрете на проведение мирных собраний, которое действует с 13 апреля до 1 сентября. Документ запрещает проводить митинги возле Посольства России, на площади «Ала-Тоо», возле зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента и Госкомитета нацбезопасности. При этом государственные и муниципальные мероприятия на площади «Ала-Тоо» проводить можно.

Милиционер сказал, что митинги разрешено проводить в сквере имени Максима Горького, куда затем и отправились протестующие.

Ранее омбудсмен Атыр Абдрахматова заявляла, что решение суда о запрете на проведение митингов противоречит Конституции, которая даёт право каждому гражданину на свободу мирных собраний.

Задержание активистов

Активиста и администрация паблика «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В тот же день стало известно, что милиция задержала активиста и завела уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

16 августа Первомайский районный суд Бишкека заключил Жекшеналиева под стражу на два месяца.

Активиста и внештатного сотрудника телеканала Next TV Адилета Балтабая задержали 30 июня по уголовному делу по статье «Массовые беспорядки» и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

О задержании Балтабая рассказал политик Равшан Джеенбеков. По его мнению, активисту сфальсифицировали уголовное дело за открытое высказывание своей гражданской позиции. 27 июля Первомайский райсуд столицы заключил Балтабая под стражу в СИЗО-1.