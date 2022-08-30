В Караколе хотят построить пять общественных туалетов на сумму 12 млн 939 тысяч сомов. Об этом сообщается на портале Государственных закупок.

По данным сайта, тендер объявил Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Каракола.

По информации издания 24.kg, туалеты появятся на улице Парковой, на пересечении улиц Тыныстанова и Кутманалиева, в парках имени Тагай Бия, имени Пушкина и Березовом.

За каждый объект планируют заплатить 2 миллиона 587 тысяч сомов.

Туалеты за 2 млн сомов в Кыргызстане не новость.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что мэрия Баткена в городском парке «Жаштык» строит туалет за 3 миллиона сомов. Это вызвало негативную реакцию кыргызстанцев.

В мэрии позже рассказали, что строят не туалет, а двухэтажный санитарно-бытовой комплекс.

А в декабре 2021 года в селе Нижнечуйское в Сокулукском районе открыли уличный туалет при школе №1 за 2 млн сомов.

В Караколе же уже строили школьный уличный туалет за 1 млн сомов. Тогда строительством туалета заинтересовалась прокуратура.

Общественные туалеты в Кыргызстане нередко становятся темой для обсуждения, так как состояние многих туалетов оставляет желать лучшего.