Президент России Владимир Путин одобрил идею открыть для мигрантов адаптационные центры по изучению российских законов и традиций. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Создание таких центров Путин обсудил на встрече с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Чиновник предложил открыть адаптационные центры для мигрантов в пилотном режиме в нескольких регионах России.

По его словам, создание таких центров — это одна из мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Он сообщил, что в этих центрах также можно будет получить правовую и психологическую помощь, «потому что, как говорят психологи, мигрант испытывает очень большой стресс».

Баринов отметил, что миграционные процессы иногда фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях.

«Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление, при этом, естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества. Очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов», — говорит он.

Путин заявил, что власти стран, откуда приезжают в Россию мигранты, «согласны с этим и готовы подключаться».

«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно», — сказал российский президент.

Информагенство Fergana отмечает, что центры адаптации мигрантов уже существуют в ряде регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Красноярске и Тюмени. Первый такой центр открыли в 2013 году в Тамбове.

Открытие миграционных центров в Кыргызстане

В феврале этого года на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов предложил открыть миграционные центры в Кыргызстане. Он отмечал, что они будут заниматься «содействием в трудоустройстве, заблаговременном прохождении гражданами Кыргызстана необходимых процедур до въезда на территорию России». В сообщении пресс-службы Жогорку Кенеша говорилось, что это предложение «получило положительный отклик» со стороны Володина.

Уже через месяц представитель МИД Кыргызстана Алмаз Имангазиев и руководство миграционного центра (ММЦ) «Сахарово» в Москве обсудили создание таких центров в Оше и Бишкеке. Сообщалось, что их откроют до лета 2022 года.

По последним официальным данным, всего на заработках за рубежом находятся 1 млн 118 тысяч кыргызстанцев. Около одного миллиона из них работают в России.

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