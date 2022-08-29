На праздничные мероприятия в Бишкеке на День независимости потратят 2 млн сомов. Об этом со ссылкой на мэрию столицы пишет «Азаттык».

В муниципалитете пояснили, что эти деньги направят на аренду звукотехники, декораций, реквизитов, транспорта, наем творческой постановочной группы и установку 20 биотуалетов.

Также в мэрии Бишкека сообщили, что салютов в День независимости не будет. В муниципалитете «Клоопу» пояснили, что такое решение принято в целях защиты окружающей среды и экономии бюджета.

«Фейерверки способствуют производству углекислого или парникового газа. А громкие залпы вызывают страх и панику у птиц и животных», — добавили в мэрии.

Первая часть празднования Дня независимости в этом году пройдет на джайлоо Чункурчак. В нем примут участие президент Садыр Жапаров, члены Кабмина, депутаты, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, а также представители гражданского общества.

В 19:30 на площади «Ала-Тоо» пройдет праздничный концерт, на котором выступят звезды кыргызской эстрады.

31 августа в Кыргызстане празднуют День независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.

Над материалом работала Надежда Семенова.

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