Писательница Алтын Капалова считает, что смерти кыргызских трудовых мигрантов лежат на совести чиновников Кыргызстана. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Капалова напомнила о пожаре в московской типографии, который произошел в августе 2016 года. Тогда, в результате происшествия погибли 17 женщин, 14 из которых были трудовыми мигрантками из Кыргызстана.

Она отметила, что первая феминистская выставка в республике «Феминале» длилась 17 дней – ровно столько девушек погибли в пожаре. Однако тогда выставку цензурировало Министерство культуры.

Шесть лет спустя, написала Капалова, в России вновь погибли 14 трудовых мигрантов. Она подчеркнула, что за это время кыргызские мигранты погибали в хостелах, на рабочих местах и в авариях.

«Ничего не изменилось за это время. Ничего. Только хуже стало. Президент ходит в дорогущей одежде, мигранты пашут на чужбине, люди выживают, дети работают на износ. Нам всем больно, хотя мы не знаем погибших людей. Нам больно, потому что мы все понимаем, что этих смертей могло не быть. Нам больно, потому что мы знаем, что на их месте мог оказаться кто-то из наших многочисленных родственников, которые батрачат в России. Нам больно, потому мы понимаем, что их смерти – результат коррумпированного управления страной. Нам больно, потому что мы понимаем, что эти молодые люди поехали за заработком, за надеждами, за планами и мечтами», – написала она.

Писательница подчеркнула, что власти Кыргызстана продолжают «обогащаться» и «затыкать» кыргызстанцев.

Авария в Ульяновской области

Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области России произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате аварии погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».

По данным полиции Ульяновской области, водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя фурами.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Издание «Интерфакс» сообщило, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в Главное следственное управление ведомства.

Отмечается, что Следственный комитет должен «установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей».

Посольство Кыргызстана организовало горячую линию по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших кыргызстанцев. Также открыта горячая линия по номерам: +996 508 628-588, +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp).

Садыр Жапаров в свою очередь поручил МИД, МЧС и аэропорту «Манас» проработать организацию специального борта для отправки на родину тел погибших кыргызстанцев. В МИД отметили, что спецборт вылетит в Ульяновск в ближайшее время — после завершения судебно-медицинской экспертизы и разрешения следственных органов России.

Позже, президент объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана.