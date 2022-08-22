Обновлено в 14:26.
Президент Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с гибелью 14 граждан Кыргызстана в результате автокатастрофы, произошедшей 21 августа в Ульяновской области России.
Он отметил, что произошедшее «потрясло каждого» и «это невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех». Жапаров выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в аварии.
Также президент объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана.
«Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем», — пообещал Жапаров.
С обращением также выступил глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. Он сообщил, что Кабмин окажет материальную помощь семьям пострадавших и погибших, а также приложит все усилия для скорейшей транспортировки тел погибших кыргызстанцев на родину.
ДТП в Ульяновской области
Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате ДТП погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».
По данным полиции Ульяновской области, водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «Интерфакс» пишет, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в Главное следственное управление ведомства.
Отмечается, что Следственный комитет должен «установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей».
Ранее посольство Кыргызстана организовало горячую линию по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших кыргызстанцев. Также открыта горячая линия по номерам: +996 508 628-588, +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp).
Садыр Жапаров в свою очередь поручил МИД, МЧС и аэропорту «Манас» проработать организацию специального борта для отправки на родину тел погибших кыргызстанцев. В МИД отметили, что спецборт вылетит в Ульяновск в ближайшее время — после завершения судебно-медицинской экспертизы и разрешения следственных органов России.