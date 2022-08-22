Обновлено в 14:26.

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с гибелью 14 граждан Кыргызстана в результате автокатастрофы, произошедшей 21 августа в Ульяновской области России.

Он отметил, что произошедшее «потрясло каждого» и «это невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех». Жапаров выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в аварии.

Также президент объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана.

«Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем», — пообещал Жапаров.

С обращением также выступил глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. Он сообщил, что Кабмин окажет материальную помощь семьям пострадавших и погибших, а также приложит все усилия для скорейшей транспортировки тел погибших кыргызстанцев на родину.

ДТП в Ульяновской области

Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате ДТП погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».

По данным полиции Ульяновской области, водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.