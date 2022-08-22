«Бишкекглавархитектура» предлагает создать мини-парки в кварталах и районах между домами. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

По их данным, в городе достаточно много озелененных заброшенных участков, которые можно превратить в уютные зоны для отдыха горожан.

В пресс-службе уточнили, что проект планируют реализовать на участках по улице Тимирязева от улицы Боконбаева до Московской, между домами №10,12,13 и 15, и на пересечении улиц Байтик Баатыра и Саманчина, возле домов №2 и №1 микрорайона №9.

«Данные зеленые островки находящиеся буквально под окнами домов находятся в запустении, без каких-либо удобств для отдыха местных жителей, то есть участки оказались выключенными из жизни города», – сообщили в госучреждении.

Территория по улице Тимирязева, отметили в в пресс-службе, имеет открытое пространство посередине и окружена домами, а также большими деревьями.

«По нашему замыслу территория должна превратиться в тихую прогулочную зону с удобными скамейками и с детскими игровыми элементами, которые заполняют пространство, и будет оборудована освещением, мусорными урнами и т.д. Поскольку участок является ровным, принято решение местами искусственно преобразить рельеф посредством ландшафтной геопластики, небольших возвышений и холмиков. Для придания наиболее привлекательного эстетического вида, покрытие тротуаров и площадок предлагается выполнить из брусчатки разных цветов», – рассказали в «Бишкекглавархитектуре».

На участке в микрорайоне №9, по данным пресс-службы, хотят построить тротуары, площадки, а также разместить уличную мебель и фонари.

«Особой изюминкой проекта являются столики затейливой формы для любителей поработать на компьютере или почитать книжку на открытом воздухе, которые повторяют извилистые линии тротуаров», – рассказали в пресс-службе.

В госучреждении добавили, что направят эти проекты в районные администрации и мэрию Бишкека на рассмотрение.