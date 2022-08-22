ГКНБ провел обыск в служебном кабинете совладельца компании «Умут и Ко» Журата Абдуллаева. В пресс-службе Госкомитета сообщили, что там сотрудники спецслужбы нашли боеприпасы, наркотики и денежные средства, которые хранились в тайнике.
По данным ГКНБ, всего из кабинета Абдуллаева изъяли более 209 млн сомов, свыше $7 млн, более 100 тысяч евро, свыше 1 млн рублей и 155 дирхам ОАЭ. Всего в сомах это 822 млн.
В ГКНБ также сообщили, что нашли в рабочем кабинете боеприпасы различного калибра и наркотическое вещество весом 2,03 грамма растительного происхождения.
В Госкомитете говорят, что «Умут и Ко» имеет задолженность в налоговых органах на сумму более 10 млн сомов.
«Вместе с тем, отмечаем, что следственные мероприятия проводятся исключительно по изъятому оружию и боеприпасам и не препятствуют ведению бизнеса ОсОО “Умут и Ко”. В настоящее время производство фирмы осуществляется в штатном режиме», — подчеркнули в ГКНБ.
Задержание совладельца «Умут и Ко»
ГКНБ задержал Журата Абдуллаева 19 августа за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.
20 августа Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения Абдуллаеву и водворил его в СИЗО ГКНБ на два месяца.