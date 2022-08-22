В ГКНБ также сообщили, что нашли в рабочем кабинете боеприпасы различного калибра и наркотическое вещество весом 2,03 грамма растительного происхождения.

В Госкомитете говорят, что «Умут и Ко» имеет задолженность в налоговых органах на сумму более 10 млн сомов.

«Вместе с тем, отмечаем, что следственные мероприятия проводятся исключительно по изъятому оружию и боеприпасам и не препятствуют ведению бизнеса ОсОО “Умут и Ко”. В настоящее время производство фирмы осуществляется в штатном режиме», — подчеркнули в ГКНБ.

Задержание совладельца «Умут и Ко»

ГКНБ задержал Журата Абдуллаева 19 августа за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.

20 августа Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения Абдуллаеву и водворил его в СИЗО ГКНБ на два месяца.