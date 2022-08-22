Экс-депутат Бишкекского городского кенеша Байсалбек Эргешов подарил двухкомнатную квартиру Чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу. Об этом сам боксер сообщил на своей странице Facebook.

Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксёр. Сейчас он находится на Иссык-Куле, куда прилетел 9 августа на тренировочные сборы.

Активист Мурат Соорбеков сообщил на своей странице в Facebook, что экс-депутат подарил ему квартиру, чтобы у боксёра «был дом на малой родине и чтобы он чаще приезжал в Кыргызстан».

15 августа стало известно, что в мэрии Токмока российскому боксеру присвоили звание «Почетный гражданин города Токмок».

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмок. Спортсмен начал заниматься боксом в 6 лет.

В 2002 году он вместе с семьей переехал в город Санкт-Петербург в России.

В 2007 году Бивол стал мастером спорта международного класса.

Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. На счету спортсмена в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.

8 мая в Лас-Вегасе он одержал победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и сохранил свой чемпионский пояс WBA.

На свой бой с мексиканцем, Бивол вышел под кыргызским флагом.

Российское издание «Известия» утверждало, что это произошло, потому что Бивола лишили права выйти под гимн РФ и выступать под флагом России. После победы президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Бивола и пожелал ему новых достижений.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.