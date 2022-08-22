Пресс-служба ГКНБ распространила видео обыска рабочего кабинета совладельца «Умут и Ко» Журата Абдуллаева.

В Госкомитете сообщили, что во время обыска обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения весом 2,03 грамма и боеприпасы различного калибра. Также сотрудники спецслужбы изъяли около 822 миллионов сомов.

На видео видно, как во время обыска достают деньги из картонных коробок от офисной бумаги и пересчитывают их. Также на кадрах видны изъятые украшения и сверток круглой формы с зеленоватым оттенком.