Пресс-служба ГКНБ распространила видео обыска рабочего кабинета совладельца «Умут и Ко» Журата Абдуллаева.
В Госкомитете сообщили, что во время обыска обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения весом 2,03 грамма и боеприпасы различного калибра. Также сотрудники спецслужбы изъяли около 822 миллионов сомов.
На видео видно, как во время обыска достают деньги из картонных коробок от офисной бумаги и пересчитывают их. Также на кадрах видны изъятые украшения и сверток круглой формы с зеленоватым оттенком.
В ГКНБ подчеркивают, что «не препятствуют ведению бизнеса “Умут и Ко”» и следствие идет только по изъятому оружию и боеприпасам у Абдуллаева.
Задержание совладельца «Умут и Ко»
Журата Абдуллаева задержали 19 августа по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.
20 августа Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения Абдуллаеву и водворил его в СИЗО ГКНБ на два месяца.