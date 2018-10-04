Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Бакыт Тыналиева пообещала, что базу данных с диссертациями кыргызских ученых откроют в ноябре — после того, как научные работы защитят от списывания.

Глава ВАК Бакыт Тыналиева сказала в интервью журналисту «Клоопа», что база данных научных диссертаций станет доступной после того, как специалисты защитят работы кыргызских ученых от списывания.

«Сейчас мы проводим профилактические работы над базой данных [диссертаций], чтобы защитить ее от списывания. Потому что, когда мы просмотрели отчет “Диссернета”, оказалось, что списывают с наших же диссертаций, с нашей же базы данных. Как закончатся эти профилактические работы, я обещаю вам, что в ноябре мы откроем базу данных и она опять станет прозрачной», — сказала она.

Как именно ВАК собирается защищать работы от списывания, Тыналиева не объяснила.

Тыналиева сделала свое заявление через три месяца после того, как ВАК ограничил доступ к диссертациям на своем сайте. Это произошло в начале июня — именно в тот период российское сообщество «Диссернет» начало публиковать отчеты о плагиате в работах кыргызских ученых.

До заявления Тыналиевой депутат от СДПК Дастан Бекешев предложил на заседании парламента открыть архив диссертационных работ.

«Нужно раскрыть те научные исследования, которые были выполнены за счет государства. Многие диссертации были сделаны за счет государства. […] ВАК пока противится открытию диссертаций, причем никаких конкретных юридических обоснований нет», — сказал Бекешев в интервью журналисту «Клоопа».