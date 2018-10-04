МВД России направило своим кыргызским коллегам письмо, в котором указало, что камеры «Веги» завышали скорость грузовых автомобилей, а также отключались из-за перепадов электричества. Представители «Веги» утверждают, что «учли все недостатки» и в Кыргызстане камеры будут работать «бесперебойно».
Победу российского оборонного концерна «Вега» в тендере по проекту «Безопасный город» оспаривает фирма «Безопасность информационных систем» («БИС»). Она объединилась с государственной компанией «Кыргызтелеком» для участия в конкурсе.
«БИС» обратилась в независимую комиссию при Департаменте госзакупок и предоставила документы, где указывается, что установленные в России камеры выигравшей компании неправильно определяли скорость автомобилей.
Российское министерство внутренних дел сообщило в письме для кыргызского МВД, что у камер «Веги», установленных в Ульяновской и Тверской областях есть единая проблема — они завышают скорость грузовых автомобилей.
Полиция в Ульяновской области недовольна тем, что камеры «Веги» в их области не фиксируют некоторые нарушения ПДД — выезд на встречную полосу или езду по дорожной полосе, предназначенной для общественного транспорта.
Полиция Тверской области сообщила, что камеры, произведенные «Вегой», не выдерживают перепадов электроэнергии и выходят из строя.
Тверская и Ульяновская полиция сравнивала данные с камер «Веги» с их российским аналогом «Кордон», который выпускает компания Simicon. Общий вывод — камеры «Веги» фиксируют меньше автомобилей, нарушивших ПДД, чем камеры «Кордона». Также камеры компании «Вега» в Тверской области завышают реальную скорость на 4-5 км/ч.
Также «БИС» утверждает, что в конкурсной документации «Веги» нет подтверждения её опыта. Согласно конкурсу, компания должна иметь договора на сумму в 10 млн долларов за последних три года.
Однако «Вега» не предоставила эти документы, сославшись на «секретность».
«Вега»: «Мы учли все недостатки»
Коммерческий директор компании Сергей Калмыков признает, что у камер «Веги» в Тверской и Ульяновской областях действительно были недостатки, но их, по его словам, устранили.
На встрече с журналистами 4 октября Калмыков пообещал, что камеры в Кыргызстане будут работать «бесперебойно».
«Мы учли все недостатки и доработали программное обеспечение. Нынешняя версия [камер и программного обеспечения], которая предлагается для внедрения в Кыргызстане, этих недостатков не имеет. Они [недостатки] отработаны», — заявил Калмыков.
Калмыков также добавил, что некоторые документы «Веги» не были опубликованы на портале госзакупок, потому что в них есть информация по «разработкам закрытого типа».
«Именно эти [секретные] разработки легли в основу изделия. Это нейросети и так далее. […] Мы готовы передать эту информацию, но только в рамках межправительственной комиссии», — сказал Калмыков.
Что известно о камерах «Веги»?
Компания начала выпускать камеры в 2016 году. Как объяснил Калмыков, камеры по фиксации нарушений ПДД — это одно из новых направлений компании.
По словам Калмыкова, оборонный концерн разработал энергоэффективные камеры, которые будут работать с помощью операционной системы «Линукс», что делает их защищенными от вирусов и уязвимостей.
«На базе “Линукс” мы также разработали нейросеть — она будет самообучаемой и позволит [камерам] определять скорость, тип, госномер транспортного средства и фиксировать нарушения ПДД», — сказал Калмыков.
Вторая особенность камер «Веги» — энергонезависимость. По словам Калмыкова, камеры «Веги» могут работать на солнечной и ветряной энергии. А это значит, что их можно устанавливать на тех участках дорог, куда прокладка электрических сетей потребует огромных затрат.
«Эти места оказываются неохваченными [камерами безопасности]. Следовательно, аварийность на них остается высокой, и задачи по безопасности на дорогах не решаются. Нами же эта проблема снята», — объясняет Калмыков.
Сейчас жалобу «БИС» на «Вегу» рассматривает независимая комиссия — она планирует вынести свое решение на этой неделе.
Проект «Безопасный город»
«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн. От этого проекта власти ожидают снижения коррупции и повышение эффективности работы госорганов.
В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но несмотря на заявленные сроки, установка и запуск камер неоднократно переносились.
В результате власти объявили о расторжении соглашения с «Хуавэем» в одностороннем порядке. После этого в правительстве заявили, что запустят «Безопасный город» своими силами.
Тем не менее, власти установили в Бишкеке четыре камеры, которые за тестовый период работы зафиксировали более 114 тысяч нарушений.
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