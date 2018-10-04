МВД России направило своим кыргызским коллегам письмо, в котором указало, что камеры «Веги» завышали скорость грузовых автомобилей, а также отключались из-за перепадов электричества. Представители «Веги» утверждают, что «учли все недостатки» и в Кыргызстане камеры будут работать «бесперебойно».

Победу российского оборонного концерна «Вега» в тендере по проекту «Безопасный город» оспаривает фирма «Безопасность информационных систем» («БИС»). Она объединилась с государственной компанией «Кыргызтелеком» для участия в конкурсе.

«БИС» обратилась в независимую комиссию при Департаменте госзакупок и предоставила документы, где указывается, что установленные в России камеры выигравшей компании неправильно определяли скорость автомобилей.

Российское министерство внутренних дел сообщило в письме для кыргызского МВД, что у камер «Веги», установленных в Ульяновской и Тверской областях есть единая проблема — они завышают скорость грузовых автомобилей.

Полиция в Ульяновской области недовольна тем, что камеры «Веги» в их области не фиксируют некоторые нарушения ПДД — выезд на встречную полосу или езду по дорожной полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Полиция Тверской области сообщила, что камеры, произведенные «Вегой», не выдерживают перепадов электроэнергии и выходят из строя.

Тверская и Ульяновская полиция сравнивала данные с камер «Веги» с их российским аналогом «Кордон», который выпускает компания Simicon. Общий вывод — камеры «Веги» фиксируют меньше автомобилей, нарушивших ПДД, чем камеры «Кордона». Также камеры компании «Вега» в Тверской области завышают реальную скорость на 4-5 км/ч.

Также «БИС» утверждает, что в конкурсной документации «Веги» нет подтверждения её опыта. Согласно конкурсу, компания должна иметь договора на сумму в 10 млн долларов за последних три года.

Однако «Вега» не предоставила эти документы, сославшись на «секретность».