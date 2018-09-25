В апреле 2018 года Кыргызстан уже имел свою готовую платформу для внедрения «Умного города» с помощью кыргызского IT-сообщества. Но вместо этого «Умный город» (а именно его элемент — «Безопасный город») обрезали и передали иностранной компании — российскому оборонному концерну «Вега».

Старания кыргызских программистов были проигнорированы, несмотря на то, что они могли закончить проект «Умный город» без привлечения иностранных компаний. У Кыргызстана есть для этого потенциал — это показывает то, что в 2018 году страна поднялась с 93-го на 35-е место в экспорте инновационных технологий рейтинга Global Innovation Index Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Кыргызские программисты за две недели (!) подготовили платформу для «Умного города» после того, как власти Кыргызстана решили запускать проект своими силами. Посмотрите видео с презентации «Умного города» в апреле этого года, наши программисты заслуживают того, чтобы о них вспомнили:

Презентация «Умного города»

Как развивалась идея запускать проект своими силами

Разговоры о самостоятельной работе над проектом были еще в 2017 году, когда только велись переговоры по «Умному городу». Идея создания такой платформы своими силами казалась многообещающей. Многие представители гражданского общества тогда убеждали правительство, что ни какие-то гигантские иностранные компании должны разрабатывать «Умный город», а кыргызское IT-сообщество.

В итоге вера в кыргызских специалистов стала решающим камнем на чаше весов, и правительство окончательно отказалось от предложения Huawei и поддержало отечественный IT-сектор.

Как только нам дали зеленый свет, мы стали изучать опыт Эстонии и поняли, что для Кыргызстана решение по «Умному городу» находится в обретении цифровой независимости. Наша команда была убеждена, что вся электронная инфраструктура и часть программного обеспечения госорганов должны быть сделаны в Кыргызстане, кыргызскими специалистами. Только так страна смогла бы закалить свой IT-сектор.

Один из лекторов эстонской Академии электронного управления поделился с нами секретом их успеха: «Знаете, почему у нас первое в мире электронное государство? У нас не хватило денег на продукты IBM».

Нам, Кыргызстану, действительно есть чему поучиться у Эстонии — во-первых, как обрести цифровую независимость, а во-вторых, как поддерживать своих IT-специалистов.

Сегодня эстонцы считаются одними из самых передовых IT-представителей Европы. Они создали такие продукты как Skype, GrabCAD, Erply, TransferWise, Barking, Vital Fields. А ведь все это были ответвления государственных программ по онлайн-правительству и поощрению IT-образования, через ассоциации и механизмы государственно-частного партнёрства.

«Умный город» помог бы развитию IT-сообщества

В Кыргызстане можно было применить опыт Эстонии — команда «Таза коома хотела превратить «Умный город» в самую передовую IT-площадку для государственно-частного партнерства в стране.

Для этого надо было бы создать единый софт для камер «Безопасного города» с привлечением кыргызских IT-компаний в государственном и частном секторе. А затем через электронные аукционы разыгрывать каждый (!) перекресток и участок дороги (в идеале 3-5 перекрестков на одну IT-компанию со сроком в 5 лет).

Скриншот с презентации рабочей версии «Умного города»

«Умный город» мог стать платформой-песочницей для кыргызских IT-компаний, в которой они могли бы наработать опыт и свой первый капитал. Сперва команда программистов создала бы основу для «Умного города», которая затем дорабатывалась бы усилиями всей IT-индустрии Кыргызстана. Это была бы динамичная отечественная платформа, которая могла улучшаться по желанию IT-сообщества и согласия Госкомсвязи – без необходимости согласовывать каждое потенциальное улучшение системы с каким-то иностранным партнёром.

Никто иной, кроме программистов из Кыргызстана, не смог бы сделать «Умный город» действительно безопасным. Да и, наверное, приятнее платить штрафы, когда ты знаешь, что деньги уходят не к иностранной компании, а к нашим программистам — будущим покорителям Кремниевой долины.

Уже через 10 лет наши кыргызские программисты вовсю анализировали бы применение искусственного интеллекта на улицах Бишкека и внедряли бы кыргызскую версию «Умного города» в других развивающихся странах.

У нас появился бы свой PARC (исследовательский центр в Пало Альто) — своя платформа для государственно-частного партнерства на базе «Умного города» с потоком финансирования IT-сектора от городских штрафов (80% которых все равно бы шли в бюджет)*.

*Примечание: Редактор «Клоопа» спросил автора колонки, насколько правильно, что бизнес будет зарабатывать за счет штрафов, на которые будет финансироваться IT-сектор. Автор ответил, что есть несколько моделей государственно-частного партнерства, при которых бизнес получает гарантированный доход, а потом отдает инфраструктуру государству и все 100% штрафов идут в бюджет.

В 70-е годы PARC был партнерским проектом финансируемый американской компанией Xerox и Пентагоном США. Сетевое подключение, мышь, съёмные накопители памяти, электронная почта, концепция ноутбука, текстовый редактор Bravo – все было создано в сотрудничестве Xerox и Пентагона в PARC и воплощено в компьютере Alto, названному в честь долины Пало-Альто, где он был создан, – и именно поэтому сегодня штаб-квартиры Apple, Facebook, Hewlett-Paccard, Tesla Motors расположены там же. Учебные центры и шоурумы PARC были открыты для всех интересующихся программистов, их посещали будущие лидеры High-tech, включая команду Стива Джобса.

Правительство действительно искало территорию для своего технопарка «Таза коом», своего PARC, в котором отечественный «Безопасный город» должен был стать ядром всего проекта вместе с расположенными там Центрами обработки данных и учебными центрами.

Итак, что было сделано кыргызскими программистами для «Умного города»:

• Было готово программное обеспечение для фотофиксации нарушений ПДД;

• Разработана своя государственная система гибридной почты для рассылки штрафов, привязанная к программному обеспечению;

• Была разработана информационная система для дорожных инспекторов, совместимая с Android;

• Были установлены камеры на трех перекрестках, которые зафиксировали 11 тысяч нарушений за три дня.

Скриншот с презентации рабочей версии «Умного города»

Повторюсь, все это были государственные разработки, созданными кыргызскими программистами в короткие сроки. Это была наша цифровая независимость. Это был наш «Безопасный город».

После семи лет прыжков от одного инвестора к другому мы попытались что-то сделать сами. И у нас получилось. «Умный город» должен был стать коллективной гордостью кыргызского IT-сообщества. Ради этого делали ставку на кыргызский IT-сектор.

Конечно, было много ошибок. Программный код иногда приходилось переписывать. Но никто не мешал нам улучшать продукт, вести его в нужном русле. Наши программисты работали и учились одновременно — мы получали бесценные знания цифровой экономики через практику. Кыргызский IT-сектор получил бы невероятную площадку для наработки опыта.

Как мы все потеряли

Но сегодня все поменялось. Мы решили обучать и готовить иностранную компанию, а не поддерживать свой IT-сектор. Сам «Умный город», который включал намного больше аспектов, чем просто безопасность на дорогах, включая городские службы и службы ЖКХ, постепенно переименовали и урезали до единственного оставшегося элемента — «Безопасного города».

Я не понимаю, почему были насмешки со стороны гражданских активистов, когда мы отказались от сотрудничества с Huawei и решили делать проект сами, а сейчас — когда наш «Безопасный город» уходит иностранной компании — все молчат? Как будто и не было правительства «цифровых технократов». Как будто все было зря.

А ведь была надежда. Она оставалась даже тогда, когда в аукционе участвовали кыргызские компании, например, «Мегаком» или «Мегалайн». Но после итогов тендера сомнений не осталось: мы передали нашу систему иностранной компании, у которой нет опыта в сфере создания «Умных городов».

Кыргызские государственные предприятия за время работы правительства Сапара Исакова уже получили такой опыт. Даже была готовая система, которую надо было дорабатывать силами кыргызского IT-сообщества и использовать самим. Отказ от работы над «Умным городом» своими силами — это плевок в сторону кыргызских программистов.

Вся прогрессивная общественность Кыргызстана не должна оставаться в стороне. Страна должна дать шанс своему IT-сектору – «Безопасный город», каким он задумывался полгода назад, должен стать платформой для развития всего IT-сектора Кыргызстана и символом нашей цифровой независимости.