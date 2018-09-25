Экс-президент Кыргызстана и председатель Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев признал ошибки в кадровой политике во времена своего правления и заявил о разногласиях внутри некогда самой влиятельной партии в стране.

Заявление Атамбаева вышло 25 сентября в честь 25-летия СДПК — в нем он признается в ошибках и разногласиях внутри партии.

«В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам. Близость к власти делает любую партию заманчивой для прилипал и нечистоплотных карьеристов. Это коснулось и СДПК», — заявил он.

Атамбаев также сказал, что сейчас партия «очищается» — и этот процесс он назвал «наиболее тяжелым и болезненным». По его словам, депутаты парламента от СДПК пытаются расколоть и дискредитировать партию.

«Мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от прилипал и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил», — заявил бывший президент.

Почему это важно: Фактически, это первое публичное признание со стороны Атамбаева о том, что в СДПК идет раскол. О конфликтах внутри партии стали чаще писать после выступления экс-президента в марте этого года, когда он раскритиковал нового главу государства, своего протеже Сооронбая Жээнбекова. О вероятном расколе в СДПК «Клооп» писал в мае этого года, но тогда депутаты от СДПК и члены политсовета заявили, что в партии нет раскола, но есть разногласия.

У СДПК больше всего мест в кыргызском парламенте — 38 из 120.

На фоне ссоры между двумя политиками депутаты парламента от СДПК разделились на две лагеря. Одни поддержали Жээнбекова, а другие — немногочисленная часть — Атамбаева.

Эти противоречия стали очевидны весной 2018 года, когда большинство социал-демократов в парламенте поддержали отставку близких к Атамбаеву людей: генпрокурора Индиры Джолдубаевой и премьер-министра Сапара Исакова.

Летом депутаты от СДПК в Бишкекском горкенеше проголосовали за увольнение Албека Ибраимова — ещё одного политика, близкого к Атамбаеву.

С начала года из госструктур стали увольнять считающихся лояльными Атамбаеву чиновников, в отношении некоторых из них возбудили уголовные дела.

Сейчас под следствием находятся Исаков, Ибраимов, а также бывший глава таможни Кубанычбек Кулматов и бывший министр энергетики, депутат Осмонбек Артыкбаев.