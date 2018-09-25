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Сомнол — снотворное, которое принимают при бессоннице — можно купить в бишкекских аптеках без рецепта, хотя разрешение врача необходимо. Такая халатность опасна, потому что эти таблетки употребляют как дешевую альтернативу наркотикам.

Сомнол нельзя принимать вместе с алкоголем — так написано в предупреждающей вкладке к таблеткам. Однако именно таким образом его принимают те, которые хотят испытать от лекарства наркотический эффект.

Зависимость от сомнола наступает постепенно. Сначала человек запивает алкоголем несколько таблеток, а затем повышает дозу до пяти и больше. Это может привести к передозировке, проблемам с дыханием и смерти.

В 2015 году министерство здравоохранения Кыргызстана приняло ограничительные меры — ведомство постановило, чтобы сомнол начали распространять только по врачебным рецептам. Но, как выяснили журналисты «Клоопа», в некоторых бишкекских аптеках сомнол все еще можно приобрести без рецепта.

Чтобы проверить, действительно ли сомнол продают без рецепта, журналистка «Клоопа» пришла за ним в одну из самых крупных аптек Бишкека. Когда фармацевт услышала, что ей нужен именно сомнол, то попросила рецепт от врача. Узнав, что его нет, она уточнила, сколько таблеток нужно.

Журналистка сказала, ей хватит одной пластинки таблеток. После этого ей продали десять таблеток сомнола, но чек не выдали.

«Сложнее купить пипетки, чем сомнол»

19-летний Тимур не принимает сомнол уже почти полгода. Он называет эти таблетки «дешевой альтернативой наркотикам», которые можно приобрести, несмотря на необходимость рецепта.

«Не пачку и не две, я сразу покупал 10 пластинок [в разных аптеках], и этого мне хватало на 3-4 дня. То есть, это было безвылазно — я доделывал всю свою работу, у меня было три дня выходных, и я закупал таблеток и вина или джина, и просто лежал и прокрастинировал», — говорит Тимур.

Он рассказывает, что обманывал фармацевтов в аптеках, придумывая разные истории, почему ему необходимо так много сомнола — например, Тимур говорил, что ему надо сразу много таблеток из-за того, что его семья якобы надолго уезжает в другую страну.

«Мне говорили “А, ну ладно” и просто продавали таблетки. Поэтому покупать эти таблетки совершенно несложно. Сложнее купить пипетки, нежели таблетки сомнола», — говорит он.

Тимур не называет пристрастие к таблеткам зависимостью, но понимает, что это было вредно для здоровья. По его словам, он принимал по 5-6 таблеток и запивал их алкоголем, после чего его зрение стало резко ухудшаться.

«Я это ощущал на себе. У меня были множественные высыпания по всему телу. У меня ухудшилось зрение, было -2,5, а стало -4,5. Я иногда не чувствовал пальцев своих рук и ног, особенно когда я смешивал с джином», — вспоминает он.

27-летний Илья (имя изменено) расстался со своей девушкой из-за того, что она зависела от сомнола и часто принимала таблетки вместе с алкоголем. По его словам, девушка принимала сомнол в течение трех лет до их знакомства.

«Когда мы вместе сидели, кушали, пили алкоголь, она постоянно их употребляла. Когда я спрашивал, для чего они, то она отвечала, что у нее болит желудок, и они помогают пищеварению», — говорит Илья.

По его словам, он узнал о зависимости от родителей своей девушки после того, как они увидели её в бессознательном состоянии.

На следующий день девушка призналась, что принимала сомнол на протяжении трех лет — по её словам, впервые на таблетки её подсадила знакомая в одном из ночных клубов Бишкека.

«Ей сказали, что это средство для похудения. Она действительно похудела, но через месяц у неё появились провалы в памяти, которые сопровождались вспышками агрессии. Еще она иногда не могла контролировать свое тело», — рассказывает Илья.

Парень вспоминает, что его девушка принимала по таблетке каждые три часа — иначе у нее начиналась агрессия, и она совершала необдуманные эмоциональные поступки. Иногда Илья сам покупал сомнол для девушки и почти во всех аптеках ему продавали лекарство без рецепта от врача.

«Я заходил и просто просил: “Дайте мне, пожалуйста, упаковку сомнола”. И они не спрашивали ничего, для кого и зачем, есть ли рецепт, даже никакого наводящего вопроса не задавали. Просто продавали мне упаковку», — говорит он.

Однажды ему пришлось соврать, что таблетки нужны «для бабушки после операции, чтобы легче было уснуть».

«Все зависимые знают, в какой аптеке можно купить»

Несмотря на то, что Минздрав запретил продажу сомнола без рецепта, врачи признают, что во многих аптеках лекарство продается свободно.

Заведующая в Республиканском центре наркологии Эльмира Исраилова говорит, что в основном таблеточными наркоманами становятся те, кто переходит на лекарства с более тяжелых наркотиков.

«Сомнол вызывает очень большую зависимость. Вот именно сомнолозависимых очень много. Я не могу сказать сколько их, но мы часто встречаем именно сомнолозависимых. Есть еще зависимые от клоназепама», — говорит Исраилова.

Исраилова говорит, что среди потребителей сомнола быстро распространяются новости о том, где можно купить этот препарат без рецепта.

«Все зависимые от препаратов узнают друг у друга, где и в какой аптеке можно без рецепта купить и тащатся туда. А вот в других аптеках, например в психиатрической больнице подойдите — ни за что не возьмете», — говорит врач.

Заместитель главврача по оперативной работе в скорой помощи Болотбек Абдылдаев говорит, что к ним чаще обращаются взрослые, которые случайно отравились сомнолом.

«Выпили одну таблетку — не помогло, потом еще одну, а потом стало плохо. Вот и вызывают скорую. А зависимые не вызовут скорую, они будут скрывать».

Нарколог Кумыш Байшукурова говорит, что фармацевты должны отпускать сомнол только при наличии рецепта от врача, а покупатель, по её мнению, должен при этом предъявлять паспорт.

«Учет и контроль этих препаратов должен быть наистрожайший», — считает нарколог.