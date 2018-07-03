Ночью на дверях некоторых аптек Бишкека появляются таблички «Пипеток нет» — в действительности они чаще всего есть, но аптекари не хотят их продавать.

Имена всех героев изменены.

Когда 27-летняя Сауле идет вечерами в аптеку за пипетками, она придумывает невероятные истории о том, какая она заботливая мать, и что её младенцу надо «закапать в носик».

«Я специально иду к отделу сосочек и смесей, чтобы думали, что у меня совсем маленький ребенок. Консультируюсь немного с аптекарем насчет разных вещей, связанных с детским питанием, потом прошу пипетку, и мне продают её всегда», — говорит она.

Но у Сауле нет никаких детей. Историю о младенце она рассказывает аптекарям, чтобы с помощью пипетки покурить марихуану. По её словам, девушек меньше подозревают в употреблении наркотиков, поэтому ей проще по ночам покупать пипетки, чем парням.

«Однажды я ждала друга и попросила его по пути захватить пипетку, чтобы покурить. Он зашел в три аптеки около моего дома и в итоге приходит без нее. Тогда я пошла сама в ту же аптеку, где 15 минут назад ему сказали, что пипеток нет, и мне продали», — вспоминает Сауле.

В основном пипетки не продают парням от 18 до 25 лет — чтобы их купить, надо пройти «фейсконтроль» аптекаря. Например, 24-летний Кайрат — невысокий парень, который часто передвигается на скейтборде — иногда не может купить пипетки даже днем.

«Это не закономерность, некоторые продают: двое из пяти [аптекарей] точно продадут. У них есть свой фейсконтроль — если ты подходишь, то тебе без проблем продают. Если ты не отвечаешь их требованиям, то все. К примеру, если я завтра зайду в рубашке и галстуке, то скорее всего мне продадут», — говорит он.

Объявление на окошке одной из бишкекских аптек. Фото: Kloop.kg

Сами аптекари говорят, что не продают пипетки, потому что не хотят поощрять употребление марихуаны. Чаще отказываются продавать пипетки маленькие аптеки, которые не работают в фармацевтических сетях. В одной из таких аптек объясняют, что купить пипетку ночью можно, но покупателю нужно доказать, что он будет использовать ее по назначению.

«Мы продаем. Потому что вдруг им что-то капать надо, для ребенка. В этом случае продаем. Они (клиенты) звонят своим женам, [те] говорят, что нужна пипетка. Когда я работаю, они всегда звонят», — говорит аптекарь.

Кайрат считает, что не продавать пипетки — неэффективная мера, потому что марихуану можно курить другими способами.

«Кроме пипеток есть масса способов курить, просто пипетка — это удобно, когда стафа (марихуаны) мало. Экономичнее получается», — объясняет он.

Парень подозревает, что некоторые аптекари могут сотрудничать с милицией. По его мнению, после продажи пипетки молодым людям, они могут сообщить о потенциальных наркопотребителях знакомым милиционерам.

«Мой друг с ребятами однажды купил пипетку в аптеке. Они вышли, чуть-чуть отошли, и их сразу хлопнули [милиционеры] — у них была [марихуана] с собой — и бабки поимели с них. Это чисто нажива для ментов», — рассказывает Кайрат.