«Почему в аптеках не бывает пипеток?
Мы не знаем ответы, делаем рэпчик и не ебёт»
Рэпер Guf, композиция «Тем, кто с нами», 2010 г.
Ночью на дверях некоторых аптек Бишкека появляются таблички «Пипеток нет» — в действительности они чаще всего есть, но аптекари не хотят их продавать.
Имена всех героев изменены.
Когда 27-летняя Сауле идет вечерами в аптеку за пипетками, она придумывает невероятные истории о том, какая она заботливая мать, и что её младенцу надо «закапать в носик».
«Я специально иду к отделу сосочек и смесей, чтобы думали, что у меня совсем маленький ребенок. Консультируюсь немного с аптекарем насчет разных вещей, связанных с детским питанием, потом прошу пипетку, и мне продают её всегда», — говорит она.
Но у Сауле нет никаких детей. Историю о младенце она рассказывает аптекарям, чтобы с помощью пипетки покурить марихуану. По её словам, девушек меньше подозревают в употреблении наркотиков, поэтому ей проще по ночам покупать пипетки, чем парням.
«Однажды я ждала друга и попросила его по пути захватить пипетку, чтобы покурить. Он зашел в три аптеки около моего дома и в итоге приходит без нее. Тогда я пошла сама в ту же аптеку, где 15 минут назад ему сказали, что пипеток нет, и мне продали», — вспоминает Сауле.
В основном пипетки не продают парням от 18 до 25 лет — чтобы их купить, надо пройти «фейсконтроль» аптекаря. Например, 24-летний Кайрат — невысокий парень, который часто передвигается на скейтборде — иногда не может купить пипетки даже днем.
«Это не закономерность, некоторые продают: двое из пяти [аптекарей] точно продадут. У них есть свой фейсконтроль — если ты подходишь, то тебе без проблем продают. Если ты не отвечаешь их требованиям, то все. К примеру, если я завтра зайду в рубашке и галстуке, то скорее всего мне продадут», — говорит он.
Сами аптекари говорят, что не продают пипетки, потому что не хотят поощрять употребление марихуаны. Чаще отказываются продавать пипетки маленькие аптеки, которые не работают в фармацевтических сетях. В одной из таких аптек объясняют, что купить пипетку ночью можно, но покупателю нужно доказать, что он будет использовать ее по назначению.
«Мы продаем. Потому что вдруг им что-то капать надо, для ребенка. В этом случае продаем. Они (клиенты) звонят своим женам, [те] говорят, что нужна пипетка. Когда я работаю, они всегда звонят», — говорит аптекарь.
Кайрат считает, что не продавать пипетки — неэффективная мера, потому что марихуану можно курить другими способами.
«Кроме пипеток есть масса способов курить, просто пипетка — это удобно, когда стафа (марихуаны) мало. Экономичнее получается», — объясняет он.
Парень подозревает, что некоторые аптекари могут сотрудничать с милицией. По его мнению, после продажи пипетки молодым людям, они могут сообщить о потенциальных наркопотребителях знакомым милиционерам.
«Мой друг с ребятами однажды купил пипетку в аптеке. Они вышли, чуть-чуть отошли, и их сразу хлопнули [милиционеры] — у них была [марихуана] с собой — и бабки поимели с них. Это чисто нажива для ментов», — рассказывает Кайрат.
Мораль или лицемерие
В основном аптекари отказываются продавать пипетки из моральных убеждений — они хотят оградить молодежь от курения марихуаны. Однако, по словам жительницы Бишкека Альбины, аптекари часто противоречат своим убеждениям, отпуская без рецепта серьезные препараты.
Последние несколько лет девушка принимает антидепрессанты — некоторые из них очень опасны при неправильном применении и могут действовать на человека как наркотик. По ее словам, ей часто продают их, не требуя рецепта.
Однажды, покупая препарат, она увидела табличку «Пипетки не продаем» и из любопытства спросила, почему. В ответ аптекарь в агрессивной форме попросила ее уйти, не объяснив причин.
«При этом она продала мне антидепрессанты, которые должны выдаваться строго по рецепту. Мне даже не приходится придумывать ничего. Я просто сказала, что забыла рецепт дома, и мне продали», — рассказывает Альбина.
Она считает лицемерием отказ продавать пипетки из-за того, что некоторые люди курят через них марихуану.
«Все твои моральные качества — у них есть ценник. Если бы мои таблетки стоили по цене аскорбинки, и были бы также по рецепту, мне бы их точно не продавали и принципиально требовали бы рецепт. Или если пипетка стоила бы 500 сомов — они только так банчили бы пипетками и таблички были бы “Продаются только пипетки”», — иронизирует Альбина.
Минздрав и наркоконтроль не ограничивают продажу пипеток
По словам сотрудника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) Айдара Шигаева, его ведомство борется в том числе и с продажей рецептурных препаратов без рецепта, но оно не может запрещать аптекам продавать пипетки.
«Наша деятельность состоит из двух блоков. Первое — это борьба с незаконным оборотом наркотиков, и вторая часть — это контроль законного оборота наркотиков. То есть тех, что формально относятся к наркотическим средствам, но они являются обезболивающими лекарствами. Соответственно, [продажа лекарств и пипеток] контролируется министерством здравоохранения. Поэтому диктовать или запрещать что-либо мы не имеем права», — объясняет Шигаев.
Консультант пресс-службы минздрава Елена Баялинова говорит, что она не слышала, чтобы министерство давало рекомендации аптекам не продавать пипетки.
«Это только основано на каких-то догадках, что пипеток нет, потому что их покупают для того, чтобы курить марихуану. Других же нет исследований, цифр, каких-то фактов, анализа — ничего нет. Каким образом минздрав может запрещать продавать пипетки? Ведь они же могут пригодиться людям для профилактики заболеваний», — считает она.
Однако 22-летний Аскат, страдающий от сезонной аллергии, рассказывает об обратном. Однажды ночью он пошёл в аптеку за пипеткой, чтобы закапать капли в нос — но ему отказались ее продать:
«У меня были с собой мои капли, но без дозатора. Я их показал аптекарю и попытался объяснить, для чего нужна пипетка. Но мне ответили, что не продают пипетки после определенного времени — после полуночи, кажется. При этом очень странно осуждающе на меня смотрели».