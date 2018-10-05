Независимая комиссия отменила результаты тендера по «Безопасному городу»

Независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб отменила результаты тендера по проекту «Безопасный город». У российской компании «Вега» нет документов об успешном проведении подобных проектов.

По данным независимой комиссии, российская компания «Вега» не предоставила конкурсной комиссии все требуемые документы, подтверждающие ее опыт в проектах, аналогичных «Безопасному городу».

Согласно условиям тендера, «Вега» должна была предоставить доказательные документы на общую сумму в $9 млн, но этих документов конкурсная комиссия так и не получила.

Независимая комиссия требует от Госкомитета по информационным технологиям и связи (ГКИТиС) отменить результаты тендера, но если «Вега» или Госкомсвязи не согласна с этим решением, то она может обжаловать его в суде.

Журналистам «Клоопа» на момент публикации материала не удалось связаться с председателем тендерной комиссии Кубанычем Шатемировым. Пресс-служба ГКИТиС также оказалась недоступной для комментариев.

Жалоба на результаты тендера по «Безопасному городу» поступила от российской компании «Безопасность информационных систем» (БИС). Она участвовала в тендере вместе с «Кыргызтелекомом» — обе компании проиграли «Веге».

БИС предоставила независимой комиссии документы от российского МВД — в нем оно жалуется на качество камер «Веги» в Ульяновской и Тверской областях. По данным российской полиции, камеры «Веги» завышали скорость автомобилей и не фиксировали некоторые нарушения ПДД.

«Вега» выиграла тендер по установке камер для «Безопасного города» 4 сентября — компания оценила стоимость работ в 2,3 млрд сомов. Это было самое низкое ценовое предложение среди всех участников тендера. 21 сентября конкурсная комиссия объявила «Вегу» победителем конкурса.

Безопасный город

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн. От этого проекта власти ожидают снижения коррупции и повышение эффективности работы госорганов.

В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но несмотря на заявленные сроки, установка и запуск камер неоднократно переносились.

В результате власти объявили о расторжении соглашения с «Хуавэем» в одностороннем порядке. После этого в правительстве заявили, что запустят «Безопасный город» своими силами.

Тем не менее, власти установили в Бишкеке четыре камеры, которые за тестовый период работы зафиксировали более 114 тысяч нарушений.

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