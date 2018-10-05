Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева — единственные, кто сохранил статус «экс-президент».

Что случилось? 3 октября Конституционная палата признала неконституционной норму о неприкосновенности экс-президента и постановила, что правительство должно разработать механизм лишения этой неприкосновенности, потому что сейчас этого сделать невозможно.

«[…] правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретные правовые рамки, а итоговое решение о его преодолении, независимо от предварительных процедур, должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего президента», — сказано в решении.

Решение Конституционной палаты вышло после того, как юрист Нурбек Токтакунов попросил судей проверить нормы неприкосновенности экс-президента на соответствие Конституции Кыргызстана.

В статье 12 закона о гарантиях деятельности президента Кыргызстана написано:

«Экс-президент Кыргызской Республики обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру».

По мнению юриста, первое предложение этой нормы позволяет экс-президентам не только избегать ответственности за то, что они совершали в период своего президентского срока, но и — самое противоречивое — после него.

Что дальше? Сейчас ход за правительством — несмотря на то, что судьи Конституционной палаты признали норму неконституционной, она все равно остается прописанной в законе. Чтобы начало действовать новое положение, необходимо внести поправки, составление которых судьи поручили правительству.

Кого это затронет? В Кыргызстане два экс-президента — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Когда новая норма о лишении экс-президента неприкосновенности вступит в силу, то это в первую очередь коснется их двоих. Это значит, что их смогут привлечь к ответственности за те действия, которые они совершат после того, как процедура лишения иммунитета появится в законе.

А как судили Бакиева? Неприкосновенность президента Курманбека Бакиева отменило Временное правительство, которое пришло к власти после революции в апреле 2010 года. После этого в Кыргызстане начали судебный процесс над Бакиевым, хотя он в это время находился в Беларуси. И в августе 2010 года неприкосновенности лишился и первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Насколько действия Временного правительства были законны — это сложный вопрос. Власть как Акаева, так и Бакиева была свергнута насильственно в ходе революций, а понятие революции — как говорит Нурбек Токтакунов — не прописано в Конституции.

Смогут ли осудить Атамбаева? Это очень спорный вопрос — особенно на фоне противостояния Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым и той критикой, которая идет в адрес экс-президента.

С юридической точки зрения Атамбаева не должны судить по новым нормам закона за те действия, которые он совершал в прошлом — основополагающий принцип гласит, что отягчающий ответственность закон обратной силы не имеет.

Если парламент одобрит законопроект правительства о лишении неприкосновенности экс-президентов, то Атамбаева можно будет осудить только за те преступления, которые он совершит после одобрения закона. Но кто знает — возможно, правительство сможет каким-то образом обойти принцип обратной силы.

Соавтор: Эльдияр Арыкбаев

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