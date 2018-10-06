В социальных сетях обсуждают предстоящий бой между какими-то Хабибом и Конором — что вообще происходит? Объясняем, в чем интрига для тех, кто не следил за этой спортивной драмой с самого начала.

Какие-то Хабиб и Конор — это Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Оба — бойцы смешанных боевых искусств, выступающие в Ultimate Fighting Championship (UFC), самой крупной организации по смешанным единоборствам. Бой между ними пройдет 6 октября в Лас-Вегасе — кыргызстанцы увидят этот бой утром 7 октября (около 9:00).

Почему вокруг боя Макгрегора и Нурмагомедова столько шума, а ирландец и россиянин осыпают друг друга угрозами и оскорблениями?

Все дело в личном конфликте бойцов, который начался два года назад. «Клооп» рассказывает, как развивались отношения между двумя спортсменами и чем это может закончиться.

С чего все началось?

В 2014 году между ирландцем и российским спортсменом были на редкость теплые и дружеские отношения. В интернете даже есть совместное фото двух бойцов — Хабиб Нурмагомедов разместил его в своем инстаграме четыре года назад.

Отношения между бойцами испортились в ноябре 2016 года — когда спортсмены повздорили на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Тогда Конор Макгрегор выиграл бой против (на тот момент) чемпиона в легком весе Эдди Альвареса и стал обладателем поясов сразу двух весовых категорий. А Хабиб Нурмагомедов выиграл поединок против американца Майкла Джонсона.

После победы над Джонсоном, Хабиб Нурмагомедов, разозлившись на то, что ему не дают большие поединки, вызвал Макгрегора на бой и назвал ирландца «цыпленком».

«Хочу оставаться скромным, но мне есть что сказать. Ваши ребята много болтают, а за пиар-машиной UFC большая сила. Ирландцев всего 6 миллионов, а россиян — 150 млн. Я хочу подраться с вашим цыпленком [Конором]», — сказал Нурмагомедов.

Оскорбления, пощечины и нападение на автобус

На выпады Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландского бойца отреагировал друг и спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов.

В июле 2017 года он назвал Нурмагомедова «ссыкуном» — поскольку тот, по его словам, шесть раз отменял бои из-за травм. А Макгрегор, в свою очередь, вышел драться с Чадом Мендесом с травмой и «на одной ноге», но победил.

«У него [Нурмагомедова] там чуть-чуть заболит в заднице или еще где-то — он снимается с боя. Вес не может даже сделать. Так кто здесь “чикен” [цыпленок] у нас?» — сказал тогда Лобов.

Нурмагомедов не оставил этот комментарий без ответа. В апреле 2018 года дагестанец унизил Лобова в присутствии своих сторонников в Нью-Йорке и дал ему пощечину. От Хабиба досталось и другому товарищу ирландца — казахскому спортсмену Исламу Бадургову.

Макгрегор среагировал: прилетел в Нью-Йорк из Ирландии и напал на автобус UFC, в котором находился Нурмагомедов. Результат — разбитое стекло автобуса и два пострадавших бойца.

За нападение на автобус, в котором ехали бойцы UFC, Конору Макгрегору грозило тюремное наказание. Но спортсмену удалось его избежать, поскольку он признал свою вину. В июле 2018 года суд Нью-Йорка обязал Макгрегора возместить убытки за разбитый автобус, отработать пять дней общественных работ и пройти три сеанса по управлению гневом.

Что мы имеем сейчас?

Конфликт между российским и ирландским бойцами подогрел интерес общественности к их предстоящему бою — не важно, реален ли он или нет.

Но нынешнее противостояние Макгрегора с российским спортсменом получилось более драматичным, чем его противостояние с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером в прошлом году.

Масла в огонь добавил еще и конфликт Нурмагомедова с российскими рэперами лейбла «Блэкстар». Спортсмен выразил свое откровенное недовольство предстоящим концертом музыкантов на своей родине — в Махачкале. И на этой почве в соцсетях между рэперами и бойцом разразился скандал.

Ближе к бою атмосфера накалилась до предела. Конор Макгрегор, известный своим эпатажным поведением, превратил первую пресс-конференцию с Нурмагомедовым в шоу одного актера.

Conor McGregor brought the party favors for Khabib’s birthday #UFC229 pic.twitter.com/GvK5fHLEZd — Barstool Sports (@barstooltweetss) 20 сентября 2018 г.

Ирландец жестко высказался по поводу дружбы соперника с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и припомнил дагестанцу арест его спонсора — миллиардера Зиявудина Магомедова.

Нурмагомедов на выпады ирландца отвечал улыбками и старался не замечать их. На вопрос о том, что он сделает с соперником в октагоне, боец отвечал, что «размажет Макгрегора».

Вторая предтурнирная пресс-конференция обернулась очередным скандалом и порцией пафосных высказываний.

Макгрегор опоздал на встречу с журналистами на 25 минут. Не желая дожидаться соперника, Нурмагомедов потребовал начать пресс-конференцию без ирландца:

«Я здесь не для того, чтобы ждать кого-то. Фаны пришли, пресса здесь. Начало пресс-конференции было назначено заранее. Я здесь. И я готов отвечать на вопросы», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов держался спокойно, на вопросы отвечал холодно, не обращал внимание на провокации фанатов, которые пришли на встречу.

Спустя 15 минут, обвинив Макгрегора в неуважении, Нурмагомедов забрал пояс и покинул зал.

Опоздавший ирландец явился на встречу в майке, тапочках и с бутылкой виски собственного производства в руке. Пояса он в спешке забыл в отеле, но потом их все привезли на пресс-конференцию.

Макгрегор во время пресс-конференции зря время не терял и основательно прошелся по сопернику и его команде. Менеджера Нурмагомедова ирландец обозвал террористом-доносчиком и выразил готовность выйти с ним на поединок.

«Я зажарю его, как цыпленка. Буду драться с Хабибом, даже если он не сделает вес. Никогда между нами не будет никакого мира. Это никогда не закончится», — заверил публику спортсмен.

Вес Нурмагомедов, к слову, все-таки сделал.

После пресс-конференции глава UFC Дейна Уайт признался, что дни перед боем Нурмагомедова и Макгрегора стали лучшими в его карьере.

Фаворит предстоящего поединка по мнению букмекеров — Хабиб Нурмагомедов. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.57, на победу Макгрегора — 2.40.

Кроме того, прогнозируется, что бой не продлится пять раундов.