Кыргызская студентка Айсулуу Жолдошева провела выставку What Were You Wearing? (Во что ты была одета?), посвященную жертвам насилия. Экспонатами выставки была одежда людей, переживших сексуальное насилие, и истории пострадавших.

Выставка была проведена 3 октября в городе Токмак, в Международном Университете в Центральной Азии.

«Главная цель выставки — сломать стереотип, что существует “специальная” одежда для изнасилования, такая, как короткие шорты, глубокий разрез платья, или мини юбки. Реальность показывает, что жертвы изнасилования были в обычной одежде, которую можно найти в моем или вашем шкафу. Самое страшное — видеть детскую одежду», — рассказывает Жолдошова.

Девушка показала одежду 13 человек разного пола, возраста и статуса, ставших жертвами сексуального насилия.

«Некоторые люди говорили, что “уят” [стыдно] проводить такую выставку. Потому что в нашей культуре стыдно разговаривать на тему секса и изнасилования. Это должно храниться глубоко в сундуке и не дай бог об этом узнают», — говорит девушка.

По ее словам, с критикой в адрес выставки выступили даже близкие ей люди.

«Я не жалею, [что провела выставку,] мне очень жалко детей, чья жизнь сломана, и они должны носить эту травму до конца жизни. Мало кто их поддержит и окажет психологическую помощь», — говорит она.

Айсулуу Жолдошова поделилась с Kloop.kg историями героев выставки.

Футболка и джинсы

«Украли в 19 лет. Возвращалась из вуза — затащили в машину, привезли. В эту ночь [меня] изнасиловал страшный, старый мужик, который стал моим мужем. Он был вдовцом и ему рассказали обо мне, что я “невеста на выданье”. Он с родственниками все разузнал и украл. Я ушла к подруге, так как знала , что родители скажут “эл эмне дейт, уят”. Пыталась с собой покончить, [потом] набралась сил, окончила учебу и улетела за рубеж. До сих пор одна, а та ночь постоянно вспоминается».

Халат и платок

«У нас с моим бывшим супругом трое общих детей. Мы работали с ним на джайлоо, пасли скот сельчан. Однажды, когда муж уехал в поселок за продуктами, к нам пришел его брат. Я налила ему чай и пошла укладывать спать своих детей, как вдруг он зашел и изнасиловал меня. Я обо всем рассказала супругу и объяснила, что не смогу после такого с ним жить».

Детское платье

В сентябре 2017 года Айназик пошла в магазин с младшими братьями — спустя некоторое время ее нашли в слезах. Она рассказала, что сидящий на крыльце магазина дедушка притянул ее к себе, начал целовать, проникая языком в рот, а потом засунул руку ей в трусики и «сделал больно».

Халат и платок

«Мой муж выпивал, жили мы отдельно от его родителей. Однажды муж вернулся домой сильно пьяным и избил меня, ревнуя к соседям. От обиды я пошла за поддержкой к родителям мужа, но свекровь обвинила во всем меня, свекор сначала молчал, потом предложил подвезти меня с ребенком домой. Когда доехали, он попросил налить ему чай. Когда я готовила чай, он подошел сзади, скрутил мои руки и изнасиловал при моем двухлетнем ребенке, и как ни в чем не бывало ушел домой. Через какое-то время это снова повторилось. Тогда нас застала свекровь и снова выставила меня виноватой — избила меня и с ребенком выгнала из дома. Мы отправились к моим родителям, [но] она успела и им позвонить. Они не приняли меня. Прошло три года, я все эти годы одна, сейчас работаю в Бишкеке. Когда вспоминаю о произошедшем, хочу умереть».

Детские топ и джинсы

«Когда мне было пять-шесть лет, мы с братом играли в одну “игру”, где участвовали только я и он. Когда я выросла, то поняла, что каждый раз, играя в это “игру”, я становилась жертвой изнасилования. Я никому об этом не рассказывала. Мне сейчас 23 года, мы с братом до сих пор живем под одной крышей. Я не хочу замуж и детей».

Футболка и джинсы

«Я не видел их лиц, было темно. Не мог предположить, что это будет. Они меня изнасиловали. Меня хотели морально убить. Я был в жутко подавленном состоянии, мне было страшно».

Платье подростка

«Когда мамы не было дома, отчим выгонял мальчишек (ее братьев) из дома, заставлял меня раздеться и трогал меня там, сначала рукой… Мне было очень больно, но я боялась кричать, потому что он мне говорил, чтобы я молчала. Он говорил, что любит меня. Еще говорил, чтобы я привела свою подружку из класса. Один раз ночью он увел меня в туалет и делал то же самое. Я слышала, как мама его позвала, но он закрыл мне рот рукой и сказал маме, что он в туалете один».

Школьная форма

«Мою сестренку выдали замуж, когда она закончила девятый класс. Как я потом услышала от чужих, ее украли прямо из дома ночью, когда она спала. Украли и изнасиловали. Она, видимо сопротивлялась сильно, и две женешки жениха держали ее за руки и ноги, а этот жених насиловал ее прямо у них на глазах».

Детские футболка и шорты

«В одном из сел Кыргызстана подростки изнасиловали шестилетнего мальчика. Следственный процесс длился очень долго, потерпевшего часто вызывали на очные ставки, допросы. Родители приезжали в РОВД и ждали по несколько часов. Эта семья пережила ад, столкнувшись с жестокостью подростков, но и в правоохранительных органах к ним было не лучшее отношение», — Бэлла Капарова, директор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.

Детское платье

Малика (имя изменено) стала жертвой изнасилования в три года — над ней надругался «друг семьи». В тот день мужчина пришел в гости к ее родителям, которые после уехали по делам, оставив девочку с гостем и старшим братом. Гость увез девочку в лес, обмотал скотчем, изнасиловал и оставил там же.

Блузка и юбка

Алина (имя изменено) – экс-сотрудница одной из международных организаций, имеющих в республике свое представительство.

В одной из командировок ее изнасиловал зарубежный коллега. Он постучался к ней в номер после застолья в честь завершения миссии и попросил зарядное устройство для телефона, а после начал приставать к девушке.

Мужчина угрожал, что не только сам изнасилует ее, но и приведет остальных участников застолья, но не будет этого делать, если девушка согласится заняться с ним оральным сексом – без презерватива. Алина испугалась и согласилась.

«Всю обратную дорогу я молчала, притворялась, что сплю. Чувствовала себя использованной, грязной и опустошенной», — говорит девушка.

Рубашка и спортивка

«Девочке исполнилось 11 лет, мать попала в колонию. Тут же нашлись мерзавцы, которые обманули ребенка: “Хочешь, чтобы маму освободили? Ты должна заработать деньги, а мы тебе поможем”. Эту девочку незаконно привезли в ОАЭ. Ей бы в куклы играть, а ее вовлекли в проституцию… Через два года она пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли», — Алексей Петрушевский, директор Центра реабилитации беспризорных детей.

Блузка и брюки

«К нам попала девочка 13 лет, ее насиловал отчим, пока мама была на заработках в России. Все началось, когда ребенку исполнилось 11. Кошмар продолжался почти три года. Однажды девочка не выдержала, позвонила матери и рассказала, что с ней делает приемный отец. Женщина вернулась на родину через несколько дней и написала заявление в милицию. Когда началось расследование, родительница испугалась, ведь история получила огласку. Ей стало стыдно от того, что могут сказать люди, и она забрала заявление на супруга. Процесс остановился», — Бэлла Капарова, директор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.

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