Хабиб Нурмагомедов сохранил звание чемпиона UFC в легком весе в поединке против Конора Макгрегора, но пояс ему не дали. Главный бой последних лет закончился массовой потасовкой.

Прямо перед главным боем вечера в октагоне прошел невероятно зрелищный поединок Тони Фергюсона и Энтони Петтиса.

В драматичной схватке Петтис сломал руку, а Фергюсон упал на колени в слезах счастья после победы. Образцовый поединок завершился трогательным жестом Фергюсона, который поблагодарил своего соперника и вскинул его руку — разделяя с ним свой триумф.

Казалось, что этот бой может даже затмить предстоящий поединок Нурмагомедова и Макгрегора, но настоящее шоу еще было впереди.

Первый раунд прошел в партере. Нурмагомедов с ходу уложил соперника в свою коронную позицию и не отпускал до конца первой пятиминутки. Бойцы осыпали друг друга ударами в положении лежа.

Второй раунд Макгрегор начал с серии ударов и пытался удержаться на ногах, но Нурмагомедов снова уложил соперника на спину и неустанно колотил его по лицу, пытался использовать болевые и удушающие приемы.

К концу второго раунда дагестанский борец, казалось, был в шаге от победы. Но Макгрегор продержался до удара гонга и поединок продолжился.

В третьем раунде ирландцу чаще удавалось попадать по сопернику. Нурмагомедов все же прижал его к сетке октагона и сильно давил на диафрагму, но Макгрегор снова сумел устоять на ногах.

В четвертом раунде Нурмагомедов снова уложил ирландца в партер и применил удушающий прием. Макгрегор не выдержал и дал сопернику сигнал на сдачу боя.

Нурмагомедов выиграл, но ему показалось этого недостаточно. Дагестанец кинулся через сетку на трибуны к команде Макгрегора, а в октагон вбежали его товарищи — выяснять отношения с ирландским спортсменом.

Образовалась потасовка, которую прибежала разнимать вся охрана, что была на арене.

Нурмагомедова вернули в октагон, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение. Дагестанец требовал чемпионский пояс, но глава UFC Дейна Уайт решил, что сейчас не время и не место и отправил российского спортсмена вслед за соперником под трибуны.

В окружении охраны Нурмагомедов и его команда попали под шквал недовольства ирландских болельщиков, которые в преддверии боя заполонили Лас-Вегас. На спортсмена полетели кружки с пивом и вообще все, что оказалось в руках у озлобленной публики.

CHAOS @UFC #UFC229 Khabib just won arguably the biggest fight of his career, and what does he do next??

1) Get Charged

2) May Get Deported

3) May Lose Title

4) Fined@TheNotoriousMMA Comes Out As The Heropic.twitter.com/e8bvxA9XXJ — Right Voice Now (@rightvoicenow) 7 октября 2018 г.

В конце концов Нурмагомедова провозгласили чемпионом, но уже в его отсутствие.

Самый ожидаемый бой последних лет обернулся в шоу, которого так ждали болельщики.

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