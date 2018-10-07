Минсоцразвития ответило депутатке Аиде Касымалиевой, выступившей с критикой в адрес министра и ее заместителей. Ведомство утверждает что депутатка «регулярно публикует необоснованные обвинения в адрес руководства Министерства труда, вводя население в заблуждение».

В последний раз Аида Касымалиева выступила с критикой в адрес Минсоцразвития 5 октября, когда опубликовала в фейсбуке документы о поездках министра Таалайгуль Исакуновой в США и Аргентину.

По словам Касымалиевой, премьер-министр не разрешал главе Минсоцразвития уезжать в Аргентину, а о поездке в США чиновница даже не сообщала.

«Хотя поездка была связана с очень скандальной темой продажи детей — с усыновлением», — пишет Касымалиева.

Уже 6 октября министерство ответило на критику депутата. Пресс-служба ведомства сообщила журналистам, что министр и еще три сотрудника в ноябре 2017 года уехали в США для участия в симпозиуме «Достижение постоянного доверия через инновации».

На этом симпозиуме Кыргызстану якобы бесплатно предложили внедрить программу идентификации по отпечаткам пальцев.

Ведомство подтвердило, что в США обсуждалось международное усыновление, в частности, проблемы с аккредитацией американских агентств, занимающихся усыновлением.

«Слова А.Касымалиевой: “поездка была связана с очень скандальной темой продажи детей – с усыновлением”, которым депутат, ставя тире и искусственно объединяя два слова, однозначно показывает ее намерения дискредитации всей системы и порочит честь и достоинство всех сотрудников», — считает министерство.

Касымалиева против Минсоцразвития

В конце сентября Касымалиева выступила с критикой работы министра труда и ее заместителей. Это произошло после того, как замминистра ведомства Зууракан Каденову сняли с рейса «Сеул – Алматы» за якобы алкогольное опьянение.

Касымалиева выяснила, что Каденова ездила в Корею вместо приглашенного специалиста. По словам депутатки, министр соцразвития и ее заместители регулярно ездили заграницу вместо приглашенных специалистов, без разрешения премьер-министра, а также вывозили за рубеж свои семьи и пользовались диппаспортом в частных поездках.

При этом социал-демократка озвучила число поездок, совершенных за 2017 и 2018 года министром и заместителями, а также сообщила, что иногда вместе с ними улетали члены их семей.

Касымалиева попросила Генпрокуратуру проверить озвученную информацию. Так как Каденову после скандала в Сеуле уволили, объяснительные о поездках написали министр Таалайгуль Токтакунова и замминистр Лунара Мамытова. Генпрокуратура выявила, что руководство министерства действительно использовало дипломатические паспорта в личных целях.

Лунара Мамытова

Кроме того, Касымалиева и Мамытова сошлись на теледебатах, где последняя обвинила депутатку в соперничестве.

Мамытова заявила в эфире, что они с Касымалиевой — одноклассницы, и депутат соперничает с ней с детства.

«Тоже мне нашли коррупционера. Раз уж на то пошло, то это я борюсь с ними. Если хотят сделать себе пиар, очернив меня, то не получится. Все знают, что главное — остаться человеком, не забывай об этом», — заявила Мамытова.

Таалайгуль Исакунова

Отношения между Касымалиевой и чиновниками министерства труда начали портиться еще в начале 2018 года из-за законопроекта о детских пособиях, который инициировала депутат.

Правительство тогда значительно сократило текст законопроекта и список тех, кто может эти пособия получать, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.

Касымалиева заявила, что после изменений со стороны правительства суть закона поменялась, и он стал хуже, чем был до вступления новых изменений в силу.

Депутат стала обвинять министра труда и соцразвития в том, что она специально усложняет систему выплату пособий, чтобы была возможность для коррупционных схем.

В мае этого года Касымалиева предложила уволить Исакунову с поста министра, но её предложение в правительстве не поддержали.

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