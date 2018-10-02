Генпрокуратура побеседовала с руководителями минсоцразвития из-за зарубежных поездок

Министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова. Фото: Пресс-служба правительства.

Министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова и её заместитель Лунара Мамытова написали объяснительные в Генеральной прокуратуре по делу о тратах бюджетных средств на зарубежные поездки.

Следователи генпрокуратуры беседовали с чиновницами о тратах на зарубежные поездки и возможном использовании дипломатических паспортов во время этих поездок. По информации пресс-службы, разговор продолжался меньше 4 часов.

Первой о зарубежных поездках министров за счет бюджетных средств впервые заявила депутат Аида Касымалиева. По ее словам, Исакунова ездила на бюджетные деньги в Саудовскую Аравию, Швейцарию, Аргентину и Россию в 2017 году, а в Великобританию в 2018 году.

Ссылаясь на письма граждан, Касымалиева предположила, что за счет бюджета ездила за границу и замминистра Лунара Мамытова — вместо специалиста по сельскому хозяйству в 2017 году в Италию, и дважды в США на учебу за счет кредитных средств Всемирного банка в 2018 году.

Депутат также обвинила Мамытову в том, что она незаконно использовала дипломатический паспорт для поездки на китайский курортный остров Хайнань в личных целях.

На обвинения со стороны Касымалиевой минсоцразвития заявило, что за почти два года работы Мамытова ездила в заграничные поездки за счет бюджета всего три раза.

Позже генпрокуратура выявила, что руководство министерства использовало дипломатические паспорта в личных целях. В середине сентября генпрокуратура возбудила дело об административном правонарушении против заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами минсоцразвития.