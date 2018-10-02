Гражданский активист Мавлян Аскарбеков назначен заместителем акима Первомайского района Бишкека по вопросам ЖКХ. Об этом стало известно 2 октября — его назначил на этот пост мэр города Азиз Суракматов.

Советница мэра Гуля Алмамбетова сказала «Клоопу», что Аскарбекова назначили на этот пост из-за его активного участия на встрече мэрии с гражданскими активистами по улучшению города.

«Получилось, что по порядку и линии ЖКХ предложений больше всего поступило от Мавляна. А у нас образовалась вакантная должность, и мы предложили ему [работу]», — пояснила она.

Почему это важно: Обычно ничего важного в назначении очередного чиновника местной администрации нет — эти люди довольно редко появляются в СМИ и вообще не очень публичны. Но назначение Аскарбекова — не этот случай.

Мавлян Аскарбеков — один из активных критиков режима предыдущего президента Алмазбека Атамбаева, неоднократно организовывал протесты и митинги, и был так же неоднократно за это задержан.

Свою публичную активистскую деятельность Аскарбеков начал после апрельской революции 2010 года. За первые несколько лет он стал известен за то, что поддерживал снос статуи женщины на площади Ала-Тоо («Эркиндик»), боролся против сектантов, выступал против ЛГБТ, критиковал таможенников и других чиновников.

Позже его акции стали все больше приобретать политический характер и основной целью критики стал президент Алмазбек Атамбаев и его действия. Почти каждый раз, когда Аскарбеков вместе с активистами проводили акции против власти, они заканчивались таким образом:

После ухода Атамбаева, Аскарбеков перестал публично критиковать власти и появлялся в новостях в основном только из-за своего судебного спора с депутатом Дастаном Бекешевым, уголовного дела со стороны Госкомитета нацбезопасности (его аннулировали сегодня, 2 октября, из-за истечения срока давности) и защиты прав семей пострадавших и погибших в результате падения самолета на Дачи-Су.

Реакция на назначение Аскарбекова оказалась очень разной:

Мавлян Аскарбеков назначен замакима Первомайского района )))))

сказать, что я в ахуе, ничего не сказать — Mahinur (@_Niyazova) October 2, 2018

Из серии, что ты на меня смотришь? Я сама ох..лаhttps://t.co/Z1wem88H5W — Дарья Подольская (@dolid1) October 2, 2018

Вот кто поможет разобраться с бардаком вокруг «Кудайбергена», с нелегальными сооружениями, СТО, вулканизациями, расчистить дороги перед школами? Будем посмотреть) https://t.co/4QuguDXi75 — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) October 2, 2018

Надеюсь гражданский активист научится манерам общения. А пока он балабол. — Дастан Бекешев (@bekeshev) October 2, 2018

Мавляна Аскарбекова назначили заместителем акима Первомайского района Бишкека, чтобы он не только на словах, но и на деле доказал, что ни на что не способен — КАКanaess (@kakanaess) October 2, 2018

Сам Аскарбеков объяснил свое согласие поработать в акимиате тем, что в Кыргызстане сменилась власть. «С прежними управленцами, как известно, у меня были разногласия. Но сейчас решил попробовать. Когда мне предложили, я долго думал, но в акимиате сидят исполнители», — сообщил активист изданию 24.kg.

Соавторы: Айсымбат Токоева, Кайрат Кулжабаев