Подобное может произойти не только с милиционером, но вообще с любым бишкекчанином.

И дело даже не в том, что водитель маршрутки, возможно, не соблюдал правила дорожного движения: ехал на высокой скорости или агрессивно вел себя на дороге.

Главная проблема, почему пешеходов продолжат сбивать — в том, как организованы пешеходные переходы. Они проложены сразу через четыре полосы без светофора, что создает угрозу для граждан — водитель, который едет по внутренней полосе, просто не успевает затормозить перед пешеходом.

Посмотрите это видео, так сбивают пешеходов в России:

Абсолютно та же ситуация, что и в Кыргызстане.

Знаки пешеходных переходов в таких ситуациях помогают не всегда, потому что их не успевают заметить. Особенно когда они стоят только справа на столбе и их заслоняет автомобиль, остановившийся на внешней полосе.