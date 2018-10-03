1 октября на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула маршрутка сбила инспектора милиции.
По версии ГУОБДД, он пытался остановить мчащийся на высокой скорости транспорт — выбежал на пешеходный переход, чтобы сделать предупредительный жест, но машина сбила его, почти не снижая скорость.
Посмотрите это видео от пресс-службы ГУОБДД:
Инспектор остался жив, но у него может быть перелом бедренной кости.
Почему такое происходит?
Подобное может произойти не только с милиционером, но вообще с любым бишкекчанином.
И дело даже не в том, что водитель маршрутки, возможно, не соблюдал правила дорожного движения: ехал на высокой скорости или агрессивно вел себя на дороге.
Главная проблема, почему пешеходов продолжат сбивать — в том, как организованы пешеходные переходы. Они проложены сразу через четыре полосы без светофора, что создает угрозу для граждан — водитель, который едет по внутренней полосе, просто не успевает затормозить перед пешеходом.
Посмотрите это видео, так сбивают пешеходов в России:
Абсолютно та же ситуация, что и в Кыргызстане.
Знаки пешеходных переходов в таких ситуациях помогают не всегда, потому что их не успевают заметить. Особенно когда они стоят только справа на столбе и их заслоняет автомобиль, остановившийся на внешней полосе.
Как поменять ситуацию
Пока что водители Бишкека придумали свой, крайне ненадежный способ спасения жизни пешехода: подъезжая к пешеходному переходу без светофора, они включают аварийный сигнал, чтобы едущие по соседней полосе машины понимали, что им надо снизить скорость или остановиться.
Минусов у такого способа борьбы за безопасность очень много: не все водители, во-первых, включают аварийку, но, что ещё хуже, не все водители понимают этот сигнал.
Снизить количество пострадавших и погибших на пешеходных переходах помогут только инфраструктурные изменения в городе, которые не оставят водителям никакого другого выбора, кроме того, чтобы пропускать пешеходов.
Один из них — это островок безопасности посреди пешеходного перехода.
Если на пешеходном переходе нет светофора, то люди не должны пересекать больше, чем одну полосу подряд.
Что же делать, если нужно пересечь несколько полос? Если нет возможности строить несколько островков безопасности, то есть ещё более надёжный способ сохранить жизнь пешеходам — поставить регулируемый светофор, на котором зеленый свет включается самим пешеходом.
В Бишкеке таких регулируемых пешеходом светофоров катастрофически мало. Один из них находится на проспекте Чуй, возле автобусной остановки в микрорайоне «Восток-5» — это чуть восточнее того места, где сбили инспектора:
Почему это эффективно?
Потому что водители склонны чаще обращать внимание на светофоры, чем на знаки дорожного движения. Водителей, проезжающих на красный свет, намного меньше, чем тех, кто игнорирует пешеходный переход.
В 2017 году в Кыргызстане 907 человек погибло в дорожно-транспортных происшествиях. Эту цифру можно значительно снизить, если применить описанные выше методы на каждом пешеходном переходе.
Насколько они дорогие? Островки безопасности построить не очень дорого и сложно — в конце концов, власти Бишкека находят деньги на ремонт улиц, и строительство островков не должно существенно повлиять на стоимость ремонта.
Светофоры дороже, но если на кону спасение сотен жизней, то, наверное, это стоит того?
Над текстом работали Бектур Искендер и Эльдияр Арыкбаев.