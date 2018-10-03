Когда я стал президентом в 2012 году, ситуация с энергоснабжением в стране была печальной — Кыргызстан зависел от Узбекистана и уровня воды в Токтогульской ГЭС. Мы эту ситуацию исправили, заключив договор с «Газпромом». Что касается реконструкции ТЭЦ Бишкека — выбор китайской TBEA был очевиден, потому что они предложили наименьшую цену при большой мощности. $386 млн — это нормальная цена для нашего региона. Если бы этой реконструкции не было, то во время аварии на ТЭЦ в январе 2018 года Бишкек бы оказался на грани катастрофы — модернизация спасла город. Не отрицаю, что во время реконструкции были возможны хищения. Но вина в аварии — в человеческим факторе, а не на чиновниках, которые сидят сейчас в СИЗО. Они, наоборот, спасли город от катастрофы. Задумайтесь над тем, кто в 2016 году готовил Кыргызстан к отопительному сезону. Почему ими не интересуется следствие?

Контекст: Это первая публичная реакция бывшего президента Алмазбека Атамбаева на аварию на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в январе 2018 года. По итогам расследования причин аварии и изучения соглашения об её модернизации были арестованы высокопоставленные чиновники (большинство — сторонники Атамбаева): премьер-министр Сапар Исаков, председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывший директор «Электрических станций» Салайдин Авазов, экс-министр энергетики и депутат Осмонбек Артыкбаев и бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Все аресты происходили на фоне осложнения отношений между нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым и Атамбаевым.