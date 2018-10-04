Генеральная прокуратура опровергла возбуждение уголовного дела против Икрамжана Илмиянова — бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева, как об этом сообщило издание «Жалбырак ТВ».

«В отношении Илмиянова дела не возбуждалось. Возможно, есть материалы, но они приходят под грифом “секретно”, но именно в отношении него ничего не возбуждалось», — сказала пресс-секретарь генпрокуратуры Наргиза Куватова.

Она не уточнила, что за «секретные материалы» есть в генпрокуратуре, и как они могут быть связаны с Илмияновым: «Не могу сказать [что за материалы есть], об этом даже мне не говорят», — сказала представитель главного надзорного органа.

Издание «Жалбырак ТВ» опубликовало 2 октября на своём ютуб-канале короткий новостной сюжет о возбуждении уголовного дела против Илмиянова.

В сюжете журналисты утверждают, что дело связано с получением взятки в размере $150 тысяч от неназванного бизнесмена. В сюжете также говорится, что генпрокуратура направила дело в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов не стал отвечать на вопросы журналиста «Клоопа» по телефону и попросил отправить им официальный запрос — на момент публикации этого материала ответ так и не пришел.

Икрамжан Илмиянов — один из ближайших соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он работал его водителем, а, когда Атамбаев стал президентом, получил должность в администрации, а затем занял пост советника главы государства.

Слухи о деле против Илмиянова появились на фоне скрытого противостояния между нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым и Атамбаевым. Они поссорились в марте этого года после того, как экс-президент раскритиковал слова Жээнбекова на заседании Совета безопасности.

Сам Жээнбеков не делал публичных выступлений против Атамбаева и никак не признавал факт ссоры. Однако в течение последних шести месяцев из правительства были уволены почти все соратники Атамбаева, а против некоторых возбудили дела.

Уголовные дела были возбуждены против бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего главы таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.